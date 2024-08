Nowy materiał z Black Ops 6. Tak wygląda tryb multiplayer

Do premiery najnowszego Call of Duty: Black Ops 6 coraz mniej czasu. Standardowo, hitowa strzelanka w nowych szatach zagości na rynku wczesną jesienią. A skoro emocje rosną, to w internecie pojawia się coraz więcej informacji na temat gry, jak i nieoficjalnych materiałów. Tak jest w tym przypadku, bo opublikowano 7-minutowy gameplay z trybu multiplayer.

Czy chcecie zobaczyć, jak wygląda poruszanie się w grze, dynamika strzelania i całokształt rozgrywki? Wszystko to znajdziecie w poniższym wideo:

Zobacz też: Aby Mafia: The Old Country mogła się udać, twórcy muszą spełnić tylko jeden warunek

Jak oceniacie materiał? Od strony graficznej widać, że nie czeka nas większa rewolucja. Tytuł prezentuje się mniej więcej tak samo, jak poprzednie odsłony z ostatnich lat.

To na razie tyle, jeżeli chodzi o tryb multiplayer. Idealną przystawką będzie z kolei kampania dla jednego gracza. Ostatnio dowiedzieliśmy się, na ile godzin powinna nam wystarczyć. Wychodzi na to, że najnowsze Call of Duty nie będzie w tym wypadku wyjątkowe. Gra ma zapewnić mniej więcej tyle samo godzin rozgrywki singlowej, co poprzednie odsłony kultowej serii.

Źródło: dsogaming.com