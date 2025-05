Okazja nie do przegapienia. Black Mesa za jedyne 9,19 zł na Steam to jak za darmo

Black Mesa teraz w promocji za jedyne 9,19 zł zamiast 91,99 zł – doskonała okazja na odświeżenie klasyka. I to w formie niezwykle udanego remake’u!

Black Mesa to wiernie odtworzona kampania Gordona Freemana, wzbogacona o nowe poziomy i poprawioną sztuczną inteligencję. Gra cieszy się uznaniem graczy, którzy chwalą dopracowane oświetlenie i rozbudowane efekty dźwiękowe. Teraz możesz dołączyć do tej społeczności prawie za darmo.

Black Mesa w mega promocji

Wersja na Steam oferuje pełny singlowy tryb kampanii oraz rozbudowany multiplayer. Ponadto udostępnia narzędzia do tworzenia własnych map i modyfikacji poprzez Steam Workshop, co wydłuża żywotność gry. Dzięki odświeżeniu poziomy Xen otrzymały nowe lokacje i lepsze tekstury, co w połączeniu z dynamicznymi starciami daje naprawdę satysfakcjonujące doświadczenie.

Jedną z największych zalet jest właśnie cena – zamiast prawie 100 zł płacisz niecałe dziesięć. Promocja potrwa tylko do końca tygodnia, więc lepiej nie zwlekać z decyzją.

Jeśli dotąd nie miałeś okazji spróbować jednego z najważniejszych FPS-ów wszech czasów, teraz jest na to najlepszy moment. Niezależnie od tego, czy lubisz nostalgiczne powroty do klasyki, czy szukasz solidnej strzelanki z modami, Black Mesa w pełni odpowiada na te potrzeby. Zainstaluj, weź za rękę łom i ruszaj do eksperymentu w kompleksie badawczym.

Źródło: Steam