Black Friday 2023 – poradnik dla świadomych konsumentów

Popularność Black Friday, czyli dorocznego święta wyprzedaży, przywędrowała do Polski zza oceanu. To właśnie w Stanach Zjednoczonych narodziła się tradycja, która, podobnie jak każdy inny amerykański fenomen kulturowy, szybko rozprzestrzeniła się na cały świat. Warto jednak pamiętać o tym, że (w tym roku) 24 listopada jest nie tylko okazją do nabycia pożądanych towarów w atrakcyjnych cenach, ale też wiąże się z potencjalnym zagrożeniem dla kupujących. Jak uniknąć zakupowej wpadki? O czym konsumenci powinni pamiętać podczas Black Friday?

Okazyjne ceny, ale tylko w teorii

Black Friday oraz następujący zaraz po nim Cyber Monday wydają się być idealnym momentem do zrobienia większych zakupów. Sklepy – zarówno te stacjonarne, jak i internetowe – przyciągają konsumentów krzykliwymi banerami i reklamami, według których oferowany asortyment można nabyć po okazyjnej cenie. W rzeczywistości wiele firm stosuje nieuczciwe praktyki zawyżania cen, aby w czwarty piątek listopada dokonać obniżki, która w oczach konsumenta wygląda na niezwykle korzystną ofertę. Praktyka ta od tego roku jest ograniczona przez dyrektywę unijną Omnibus, zgodnie z którą sklepy mają obowiązek poinformowania kupujących o najniższej cenie konkretnego produktu w ostatnich 30 dniach. Nie oznacza to, że tego typu działania nie będą miały od tego momentu wpływu na konsumentów – można bowiem spodziewać się stopniowych podwyżek przed Black Friday, począwszy od wakacji, aby sklepy mogły zgodnie z prawem zachęcać swoich klientów do zakupu po „promocyjnych” cenach. Na co zatem należy zwrócić uwagę? Banery informujące o obniżkach sięgających kilkudziesięciu procent warto porównać z asortymentem innych sklepów, na przykład przy użyciu aplikacji lub wyszukiwarki internetowej – wówczas może okazać się, że koszt zakupu towaru w takiej cenie nie jest czymś wyjątkowym, lecz konsument ma do czynienia ze standardową ceną pralki, telewizora lub ekspresu do kawy.

Black Friday, czyli prawdziwe polowanie

Niezaprzeczalny pozostaje fakt, że część sklepów jest w stanie zaproponować swoim konsumentom realne obniżenie cen poszczególnych produktów. Weekend rozpoczynający się od Black Friday, a kończący się na Cyber Monday, wiąże się z rzeczywistym przyrostem liczby dokonywanych transakcji zakupowych, jednak zagrożenie dla konsumenta może wiązać się z potencjalnie mało znaczącym ich aspektem. Ostatni tydzień listopada to idealny moment na pojawienie się w sieci niezbyt rozpoznawalnych sklepów typu e-commerce, które mogą kusić kupujących niewiarygodnie niskimi cenami. Z tego powodu decydując się na zakupy w okresie Black Friday, warto wybierać platformy i oficjalne strony dobrze znanych sklepów. Transakcje opiewające na znaczące sumy mogą wiązać się z potencjalnym ryzykiem oszustwa – zwłaszcza jeśli sama platforma zakupowa nosi znamiona tłumaczenia na polski z innego języka lub niemożliwe jest znalezienie w sieci informacji o samym przedsiębiorstwie. Decydując się zatem na zakup odzieży lub produktów higienicznych, warto korzystać z dobrze znanych sklepów stacjonarnych lub internetowych, natomiast poszukując promocji na sprzęt elektroniczny, należy wybierać duże i sprawdzone marki, takie jak na przykład Media Expert, z którego coroczną „czarnopiątkową” ofertą można zapoznać się na stronie https://www.mediaexpert.pl/lp,black-friday.

Kupuj z głową!

Ostatnia część elementarza świadomego konsumenta dotyczy szeroko rozumianego rozsądku, jaki powinien towarzyszyć każdej transakcji. Promocyjne ceny mogą realnie zawrócić w głowie spragnionym nowych towarów konsumentom, jednak zawsze należy znaleźć szczerą odpowiedź na pytanie o kwestię niezbędności takiego zakupu. Nabywanie nowych dóbr materialnych zawsze wiąże się z przyjemnym uczuciem euforii (dopamina!), jednak kluczowa okazuje się być zasada złotego środka. Niektóre produkty, pomimo niewiarygodnie niskich cen, mogą być nietrafionymi zakupami, dlatego każda decyzja tego typu powinna być poprzedzona odnalezieniem w sobie pokładów zdrowego rozsądku – nawet wówczas, gdy dokonanie transakcji wydaje się być idealnym sposobem celebracji tegorocznego Black Friday!

