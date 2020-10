Battlefield 5 wyciśnie pełnię mocy z Xbox Series X. Gra działa płynnie w rozdzielczości 4K i nie ma żadnych problemów z wydajnością.

Moc nowych konsol to mocno dyskusyjna kwestia. Dla jednych rozgrywka w 1080p i 60 FPS jest w zupełności wystarczająca, a dla innych 4K i 30 FPS to wartość nie do przyjęcia. Choć z pewnością nie wszystkie gry będą działać bardzo płynnie w najwyższej obsługiwanej przez nowe konsole rozdzielczości, to część z nich radzi sobie zaskakująco dobrze.

JackFrags opublikował swoje pierwsze wrażenia z użytkowania Xbox Series X, gdzie przewinął się między innymi Battlefield 5 działający w 4K i 60 FPS.

Takie osiągi mogą robić wrażenie szczególnie, że BF5 wygląda naprawdę świetnie. Gra pomimo dwóch lat na karku prezentuje się wciąż bardzo dobrze i do dziś może imponować swoją oprawą.

Wysoka wydajność nowych konsol przyda się nie tylko przy stałym rozwoju grafiki w grach, ale też pomoże w lepszej optymalizacji tytułów nastawionych na rywalizację pomiędzy graczami. Płynność zabawy ma naprawdę duże znaczenie w przypadku dynamicznych gier multiplayer i bardzo dobrze, że producenci sprzętu zaczęli przykuwać do tego większą uwagę

Najbardziej skorzystają na tym takie tytuły jak Rainbow Six Siege, For Honor i właśnie Battlefield 5, w których każdy spadek płynności może przeważyć o wygranej lub porażce. Zobaczymy czy wszystkie tytuły stawiające na tego typu zabawę będą działać zadowalająco na dziewiątej generacji konsol.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.