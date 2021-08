Testerzy BF2042 mogą stracić dostęp do kupionej gry, jeśli będą niegrzeczni

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Testy Battlefield 2042 trwają w najlepsze, a niektórzy gracze ochoczo udostępniają przecieki w sieci. EA ostrzega, że takie zachowanie może się bardzo źle skończyć.

Od paru dni wybrani gracze mogą sprawdzić wczesną wersję BF2042. Posiadacze PS5 muszą obejść się smakiem, ale szczęśliwcy z PC i Xbox Series nadal angażują się w rozgrywkę.

W weekend rusza kolejna faza playtestów, ale wiele osób już się z nią nie zapozna. EA poinformowało, że zbanowano wiele osób, które udostępniały przecieki w sieci. Co więcej, wykluczenie z testów to nie najgorsza konsekwencja takiego zachowania.

Jeśli udostępnicie gameplay lub inne materiały w sieci, możecie utracić dostęp do pełnej wersji gry – nawet jeśli ją kupicie. Przypuszczam, że nie dotyczy to każdego przypadku, ale jest to jak najbardziej możliwe.

Jesteście objęci NDA (klauzulą poufności – red. ) podczas tego playtestu, więc filmy, zrzuty ekranu i streaming z testów spowodują zgłoszenie Waszego kanału.



Łamiąc zasady, spodziewajcie się utraty dostępu zarówno do technicznego testu, przyszłych testów EA, a także potencjalnie dostępu do samego (Battlefield – red. ) 2042, gdy gra się ukaże. Usunęliśmy już mnóstwo osób z playtestów w ciągu ostatnich 48 godzin i nie będą one mogły grać w ten weekend. – napisał Lead Community Manager DICE, Adam Freeman, na Twitterze

Choć odbieranie dostępu do testów w przypadku łamania NDA to dość standardowa praktyka, warto pamiętać o możliwości zablokowania pełnej gry. Jeśli sprawdzacie teraz Battlefield 2042, pamiętajcie, aby nie chwalić się nagraniami rozgrywki i zrzutami ekranu w sieci.