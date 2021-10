Premiera BF2042 a kwestia opóźnień. Informator przynosi dobrą wiadomość

Jeśli czekacie na Battlefield 2042, rzekomo nie macie powodów do obaw. Znany informator odniósł się do kwestii możliwych opóźnień debiutu.

Premierę już raz opóźniono, ale to rzekomo sytuacja wyjątkowa w przypadku tego tytułu. Teraz w sieci pojawiły się plotki o kolejnym, sporym opóźnieniu. Odniósł się do nich Tom Henderson, który zaznaczył też, że gra nie napotka raczej więcej problemów. Zadebiutuje ona zgodnie z planem, czyli 19 listopada. Deweloperzy mają być pewni, że produkcja jest już gotowa.

Post na Reddicie o tym, że BF2042 zostanie opóźnione do marca 2022 to bzdura.

Wszyscy, z którymi rozmawiałem mówią, że gra zostanie wydana 19 listopada niezależnie od (efektów testów wersji – red. ) beta, ponieważ zespół jest przekonany, że jest gotowa. – poinformował Tom Henderson na Twitterze

Przy okazji Henderson wspomina, że jeśli do opóźnienia faktycznie dojdzie, to nikt nie przesunie premiery całej gry. Insider twierdzi, że jeśli już coś będzie musiało poczekać, to będzie to tajemniczy tryb Hazard Zone.

Dodam, że marzec 2022 jest bardzo prawdopodobną datą (premiery – red. ), jeśli gra zostałaby ponownie opóźniona. Ale szczerze mówiąc, jeśli cokolwiek zostanie opóźnione, będzie to Hazard Zone, a nie cała gra. – kontynuował

Pamiętajcie również, że wkrótce rusza otwarta beta gry. Więcej na jej temat przeczytacie w tym artykule.