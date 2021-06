Battlefield 2042 na pierwszych ujęciach. Te obrazki mogły Wam umknąć

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Jesteśmy świeżo po pokazie Battlefield 2042. Electronic Arts udostępniło sporo grafik, które cieszą oko i pokazują, czego spodziewać się po grze.

9 czerwca wreszcie mogliśmy obejrzeć zwiastun nowej odsłony serii Battlefield. 2042 zapowiada się ciekawie, choć sam trailer wzbudził mieszane opinie. Jedni chwalą liczne nawiązania do starszych, najlepiej ocenianych odsłon, a inni narzekają na wszechobecny chaos i przesadzoną akcję. Ilu ludzi, tyle opinii.

Przy okazji EA podrzuciło sporo nowych informacji o grze. Nasz redaktor zebrał je w jednym miejscu i znajdziecie je w tym artykule. Jeśli chcecie prześledzić nowości zmierzające do serii, jest to lektura obowiązkowa.

Dodatkowo w sieci pojawiły się również zrzuty ekranu. Jest ich dość sporo i jeśli czekacie na grę, warto rzucić na nie okiem. Niektóre dość łatwo było przegapić, więc istnieje spora szansa, że Wam umknęły.

Miejcie na uwadze, że zapewne nie pochodzą one z z samej gry. Część to z pewnością wyrenderowane na silniku Battlefield 2042 grafiki. Prezentację gameplay’u zobaczymy 13 czerwca na konferencji Microsoftu na targach E3. Kolejny pokaz BF2042 powinien odbyć się w lipcu na wydarzeniu EA Play Live. Udostępnione do tej pory materiały znajdziecie poniżej.