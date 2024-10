W sieci pojawiło się wideo prezentujące wyjątkowy mod do gry Baldur’s Gate 3. Jedne z najlepszych RPG w historii zyskało właśnie nowe oblicze — i nie chodzi mi o grafikę czy poprawione tekstury. Oto bowiem możemy rozpocząć zabawę sterując postacią z perspektywy pierwszej osoby — jak w Skyrim!

Zagrajmy w Baldur’s Gate 3 na nowo

Ubiegłoroczny hit od Larian Studios to jedna z tych gier, którą możemy przechodzić kilkukrotnie, a za każdym razem spotka nas coś innego. Zdecydowanie Baldur’s Gate 3 to piekielnie dobra i złożona gra, oferująca masę wyborów i nie tylko. W zasadzie nie musimy zmieniać rozgrywki, aby ta dostarczała nam nowych wrażeń. Ale możemy — choćby za sprawą modów. Zwłaszcza jednego, który właśnie pojawił się w internecie i oferuje nam coś naprawdę ciekawego.

Chodzi o zupełnie nową, bo 1-osobową perspektywę. W BG3 rozgrywkę obserwujemy z perspektywy rzutu izometrycznego. A jak byłoby, gdybyśmy “weszli” w skórę naszej postaci? Możecie się o tym przekonać dzięki poniższemu filmikowi. Przyznam, że prezentuje się to naprawdę ciekawie:

Teraz dwie informacje — oczywiście dobra i zła. Dobra jest taka, że mod faktycznie działa i możecie go u siebie zainstalować. Gorsza wynika z tego, że instalacja fanowskiej modyfikacji jest dość trudna. Twórca wideo wyjaśnia cały proces i wymaga on zaopatrzenia się w sporo innych modów. Ale może warto się pomęczyć? Dajcie znać, co o tym myślicie.

