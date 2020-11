Assassin’s Creed Valhalla. Jak po patchu tytuł działa na Xbox Series S?

Zobaczcie ile klatek wyciąga Assassin’s Creed Valhalla na tańszym odpowiedniku Xboksa Series X, po zainstalowaniu aktualizacji.

Nowa aktualizacja, która trafiła do sieci zwiększa wydajność tytułu na konsoli Microsoftu. W trybie performance (wydajność) uruchomimy grę w 60 klatkach animacji na sekundę. Przy czym rozdzielczość przy tych ustawieniach, czasem osiągnie poziom poniżej 1080p. Spadki płynności pojawiają się sporadycznie. nawet gdy na ekranie dochodzi do spektakularnych bitew. Testy wykazują, że jeżeli zainwestujecie w telewizor z VRR, to nie doświadczycie zacinania się gry czy rozrywania ekranu (tearing).

Film pokazuje, że nawet przy zakupie tańszej edycji sprzętu nie powinniście narzekać na jakość oferowaną w przypadku produkcji Ubisofu – Assassin’s Creed Valhalla.

Patch znacząco usprawnił działanie tytułu. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie by uruchomić sandbox w trybie stawiającym na efektowną oprawę. Możecie wówczas liczyć na dodatkowe wrażenia graficzne, ale zadowolicie się wyłącznie 30 klatkami animacji.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.