Za dokładnie cztery dni – 20 marca 2025 roku – odbędzie się wielka premiera najnowszej odsłony popularnej serii Assassin’s Creed. Shadows to już trzynasta główna część cyklu, za której stworzenie odpowiada oczywiście Ubisoft. Francuski gigant pokłada wielkie nadzieje w tytule. Tym razem mamy bowiem do czynienia z feudalną Japonią, czyli settingiem, na który społeczność czekała od naprawdę wielu lat.

Assassin’s Creed: Shadows taniej w pre-orderze. Gdzie kupić?

Jeżeli planujecie zakupić produkcję w tzw. pre-orderze, czyli złożyć zamówienie przedpremierowe, mamy dla Was dobrą wiadomość. W oficjalnym sklepie Ubisoftu ceny są oczywiście całkiem wysokie. Edycja standardowa, zapewniająca dostęp do pre-orderowego bonusu w postaci dodatkowego zadania, a także do dodatku, który wyjdzie w przeszłości, kosztuje 289,90 złotych. Mamy również edycję Digital Deluxe, w której znajdziemy oprócz wspomnianych elementów specjalny pakiet elementów kosmetycznych oraz punkty mistrzostwa do wydania w grze. Tę wersję wyceniono natomiast na 359,90 złotych. Są to ceny na PC.

W oficjalnym sklepie Microsoftu jest jeszcze drożej. Edycja standardowa kosztuje 349,99 złotych, zaś edycja Deluxe aż 449,99 zł. Możecie jednak wydać mniej, zwłaszcza w przypadku wydań Xboksowych. W sklepie Instant Gaming przeceniono zarówno edycję standardową, jak i edycję Deluxe na dwie platformy: PC oraz konsole Xbox Series X/S. Ceny są niższe, więc naprawdę warto skorzystać!

Assassin’s Creed: Shadows zadebiutuje na komputerach osobistych, a także na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Recenzje pojawią się w sieci już 18 marca. Tego samego dnia odbędzie się specjalna transmisja na żywo, podczas której mamy otrzymać od Ubisoftu szczegółową analizę rozgrywki.

