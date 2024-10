Assassin’s Creed Shadows otrzyma tryb sieciowy po premierze. Pierwszy raz od 10 lat

Jeżeli marzy wam się asasyńska przygoda wspólnie z osobą towarzyszącą, to mamy dobre wieści. Według najnowszych plotek Ubisoft planuje wprowadzenie trybu sieciowej kooperacji do gry Assassin’s Creed Shadows. Ten miałby trafić do gry po premierze i pozwalałby na wykonywanie zadań jednocześnie przez Yasuke i Naoe w trybie gry dla dwóch osób.