Nowe informacje na temat Assassin’s Creed Shadows

Osoby, które uzyskały wcześniejszy dostęp do gry Assassin’s Creed Shadows, mają nam sporo do przekazania. Do sieci trafiły nowe informacje na temat wielkości plików gry, które pobierzemy przed premierą. Wstępne pobieranie rozpocznie się niedługo przed premierą, a na dysku będziemy potrzebowali nieco miejsca. Ile konkretnie? Oto wszystkie nowe wieści na temat produkcji Ubisoftu:

Rozmiar pobierania: Na konsoli PlayStation 5 gra zajmie 85,396 GB.

Data wstępnego pobrania: Wstępne pobieranie na PS5 rozpocznie się 18 marca 2025 roku.

Data premiery: Gra ma zostać wydana 20 marca 2025 r.

Dodatkowe informacje: Osoby, które zamówiły cyfrową wersję gry w przedsprzedaży, będą mogły pobrać grę przed premierą. Wstępne pobieranie będzie zawierać najnowszą dostępną aktualizację. Osoby, które zakupią grę na płycie, będą musiały pobrać aktualizację w dniu premiery. Gra Assassin’s Creed Shadows osadzona jest w XVI-wiecznej Japonii. W grze występuje dwoje protagonistów: shinobi Naoe oraz samuraj Yasuke. Gra będzie dostępna na platformach PlayStation 5, Windows, Xbox Series X/S, macOS i iPadOS.



Zobacz też: PS Plus marzec 2025. Oczekiwane gry na PS5/PS4 i data ogłoszenia oferty

Jeżeli tak jak i ja jesteście zaangażowani w losy serii Assassin’s Creed, to zapraszam was do ciekawego tekstu. To moje największe obawy przed premierą Shadows, czyli rzeczy, które mogą w tej produkcji się po prostu nie udać. Chociaż trzymam za grę kciuki, to nie mogę przejść wobec niektórych elementów obojętnie. Dajcie znać, czy również je podzielacie!

Źródło: twistedvoxel.com