Limitowane, darmowe przedmioty do Assassin’s Creed Shadows. Oto jak można je zgarnąć

Wczorajsza premiera Assassin’s Creed Shadows nie przeszła bez echa. Wygląda na to, że mimo krytyki gracze dosłownie rzucili się na tę produkcję. Jest sukces, ale nie wiadomo, czy na tyle duży, aby uratować Ubisoft przed problemami. Przynajmniej oceny są przyzwoite, choć nie wszyscy są równie zachwyceni. Odsyłamy Was więc do naszej recenzji.

Assassin’s Creed Shadows i darmowe przedmioty

Na stronie Redbulla odpalono specjalny quiz z wiedzy o najnowszej odsłonie kultowej już marki o skrytobójcach. Aby zgarnąć e-maila z kodami na specjalne przedmioty do gry, należy najpierw odpowiedzieć na kilka pytań. Ja go zrobiłem i e-maila otrzymałem, więc sprawdziłem i faktycznie wszystko działa. Nie wiem jednak, czy trzeba zaliczyć minimalną liczbę dobrych odpowiedzi, ale na wszelki wypadek przygotowałem Wam ściągę. Zachęcam jednak, aby samodzielnie próbować odpowiedzieć.

Oto odpowiedzi na pytania w kolejności:

14 odsłona cyklu

Oda Nobunaga

Iga

Mozambique

Eagle

Dragon

Hidden Blade

Quiz znajdziecie w tym miejscu na stronie Redbulla. Na koniec podajecie swoje dane, w tym imię, nazwisko i adres e-mail. To ostatnie jest szczególnie ważne, bo właśnie na ten adres otrzymacie kod aktywacyjny na wspomniane przedmioty. No właśnie, co to za przedmioty?

RED BULL MEDALLION TRINKET Medalion Red Bull daje +3% przyrostu obrażeń na wrogach powyżej połowy zdrowia. Ten drobiazg jest przeznaczony dla Naoe.

RED BULL WOODEN PLAQUE TRINKET Drewniana Tabliczka Red Bulla przywraca 2% zdrowia po uniku. Ten drobiazg jest przeznaczony dla Yasuke.



Czasami na e-mail zwrotny trzeba trochę poczekać, w moim przypadku nie przyszedł od razu.

Źródło: Redbull