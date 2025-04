Niedługo ambitnego shootera sprawdzicie za darmo. Odpowiadają za niego weterani Battlefielda

​Embark Studios szykuje kolejną rundę testów dla swojej nadchodzącej gry ARC Raiders. „Tech Test 2” odbędzie się od 30 kwietnia do 4 maja 2025 roku i po raz pierwszy będzie dostępny nie tylko na PC, ale także na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Aby wziąć udział, wystarczy zarejestrować się na oficjalnej stronie gry lub na platformie Steam. Jeśli brałeś udział w poprzednich testach na Steamie, masz automatyczny dostęp, choć nie otrzymasz osobnego powiadomienia. ​

Warto zaznaczyć, że tym razem testy nie są objęte klauzulą poufności. Oznacza to, że uczestnicy mogą swobodnie dzielić się swoimi wrażeniami, streamować rozgrywkę i publikować materiały w mediach społecznościowych. Embark Studios podkreśla, że gra nadal jest w fazie rozwoju i planowane są liczne zmiany przed oficjalną premierą, ale obecny stan projektu jest na tyle zaawansowany, że studio chce go pokazać szerszej publiczności. ​

ARC Raiders to kooperacyjny shooter z elementami PvPvE, osadzony w postapokaliptycznym świecie, gdzie gracze walczą z mechanicznymi przeciwnikami znanymi jako ARC. W domyśle to produkcja łącząca ze sobą wszystko, co czyni z gry sieciowej „extraction shootera” – walkę z przeciwnikami, zbieranie zasobów i próby przetrwania w nieprzyjaznym środowisku. Poprzednie testy spotkały się z pozytywnym odbiorem, a wielu graczy chwaliło unikalne podejście do gatunku. Warto dodać, że za projekt odpowiadają twórcy całkiem niezłego (ale chyba jednak niewystarczającego) The Finals. W studiu pracują weterani marki Battlefield, więc… miejmy nadzieję na rewolucję!

