Apple pracuje nad własnymi goglami VR. Oculus Quest 2 zyska konkurenta?

Wygląda na to, że Apple pracuje nad własnymi goglami wirtualnej rzeczywistości. Sprzęt ma być bardzo wydajny i piekielnie drogi.

Rynek wirtualnej rzeczywistości prężnie się rozwija i jest stale wzbogacany o nowe propozycje. Niedawna premiera budżetowych gogli Oculus Quest 2 była dość głośnym wydarzeniem, wszak to stosunkowo tani, ale też zaawansowany sprzęt.

Kolejni technologiczni giganci przygotowują już swoje propozycje sprzętu VR i wygląda na to, że do batalii o uwagę klientów dołączy się firma, która zdawała się tylko obserwować ten segment branży z boku.

Bloomberg donosi, że Apple od jakiegoś czasu pracuje nad własnymi goglami. Sprzęt miałby zadebiutować najwcześniej w 2022 roku i działać na podobnej zasadzie, co wspomniany wcześniej Quest 2. Gogle mają funkcjonować samodzielnie, posiadać specjalny wentylator i przypominać rozmiarem Questa 2.

Niektóre prototypy sprzętu posiadają zewnętrzne kamery, które pozwolą wspierać funkcje AR oraz śledzić ruch dłoni, co może pozwolić na wykorzystanie wirtualnych klawiatur i innych funkcjonalności wymagających precyzyjnej kontroli.

Co ciekawe, firma ma opracowywać chipy przeznaczone dla gogli, które rzekomo biją na głowę potężne procesory M1 wykorzystane w nowych komputerach Mac. Oczywiście za sporą wydajnością idzie też wysoka cena, jednak nie poznaliśmy jeszcze konkretnej kwoty.

Póki co są to tylko doniesienia, jednak sugerują one, że VR od Apple będzie raczej niszowym sprzętem. O ile spora wydajność i zawarcie w sprzęcie istotnych funkcji brzmią zachęcająco, tak zapewne cena będzie odstraszać amatorów wirtualnej rzeczywistości.

