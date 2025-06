To jeden z lepszych horrorów ostatnich lat, a Wy w niego nie graliście. Teraz tylko 6 zł zamiast 115

Amnesia: The Bunker za 6,83 zł. Cena spadła do podziemia. Warto dodać, że na Steamie kosztuje ponad stówę, a tu… mniej niż kebab z colą.

Wakacje sprzyjają strachom, a jeśli lubisz się bać i jeszcze tego nie masz, to Amnesia: The Bunker właśnie stała się wyjątkowo przystępna. Na Instant Gaming gra dostępna jest teraz za zaledwie 6,83 zł, podczas gdy na Steamie jej cena wciąż wynosi aż 114,99 zł. Różnica mówi sama za siebie.

Amnesia: The Bunker rządzi, szczególnie w promocji

Amnesia: The Bunker to prawdziwa perełka, choć nie wszyscy zdążyli to zauważyć. Mimo że nie przebiła się do absolutnego mainstreamu, wielu graczy i recenzentów uważa ją za jeden z najlepszych horrorów ostatnich lat. I nie bez powodu! Tytuł oferuje atmosferę pełną klaustrofobii, przerażające audio i bezlitosnego przeciwnika, który niczym Obcy z Izolacji patroluje teren i reaguje na każdy dźwięk.

Fabuła? Wcielasz się w żołnierza uwięzionego w opuszczonym bunkrze z czasów I wojny światowej. Nie jesteś jednak sam. Potwór, który cię ściga, nie wybacza błędów. Masz latarkę na dynamo, kilka kul i jeszcze mniej nadziei. Grę wyróżnia silny nacisk na systemy. Każda decyzja może ściągnąć zagrożenie, a każdy dźwięk jest potencjalnym wyrokiem.

W przeciwieństwie do wielu horrorów, które opierają się na jumpscare’ach, tutaj napięcie budowane jest stopniowo, aż do chwili, gdy coś się zepsuje, zgaśnie światło i usłyszysz odgłos kroków… coraz bliżej. Za niecałe 7 zł dostajesz jedną z najbardziej klaustrofobicznych i intensywnych przygód survival horroru ostatnich lat. A jeśli masz słabość do Obcego: Izolacji, to już w ogóle wchodzisz jak do siebie.

Źródło: Opracowanie własne