W usłudze Amazon Prime Gaming możemy odebrać kolejne gry za darmo na PC. Firma co prawda obiecała dwie produkcje, ale jak widać ma gest, ponieważ dostaliśmy trzy tytuły. Jeśli nie posiadasz abonamentu, możesz skorzystać z darmowej wersji próbnej subskrypcji pod tym adresem.

Amazon Prime Gaming – kolejne gry za darmo w październiku

Pierwszą nową grą dodaną do abonamentu jest Golden Light. To bardzo nietypowy horror FPS z elementami rougelike. Gracz schodzi w głębinę Jelit, by uratować ukochaną osobę. Całość jest potraktowana z dużą dawką humoru. Wystarczy zerknąć na opis tytułu, gdzie deweloper pisze o zjadaniu broni, kwestionowaniu własnej poczytalności czy gadającym rowerze.

Kolejna gra do zgarnięcia The Textorcist: The Story of Ray Bibbia. Tutaj też jest nietypowo i nie do końca poważnie. To połączenie gry w pisanie na klawiaturze z rozgrywką typu bullet hell.

Miasto w rozsypce, ulice pełne bandytów, zbrodni i cenzury – i tylko jeden człowiek zdolny, by położyć temu kres. Przełomowa rozgrywka, egzorcyści, demony, metalowi wokaliści, alfonsi, papież, dramat, kiepskie dowcipy i tony hardkorowych, przepełnionych akcją bitew z bossami w pierwszym w historii tytule „type ’em up” – hybrydzie gry w pisanie na klawiaturze z gatunkiem bullet hell. Fragment opisu gry The Textorcist: The Story of Ray Bibbia.

No i wreszcie na koniec niespodzianka. Dodatkową grą na październik w usłudze Amazonu jest kultowy DOOM 3. O tej grze raczej nie trzeba się rozpisywać. Wystarczą trzy słowa – demony, giwery, piekło!

