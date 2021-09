Piekielnie dobry projekt! Oto DOOM odtworzony w Age of Empires 2

Shooter w strategii? To jest możliwe. Gracz stworzył modyfikację, dzięki której możemy zagrać w DOOMa w Age of Empires 2.

Co powiecie na to, żeby zagrać w pierwszego DOOMa w grze strategicznej? Brzmi to dziwnie? Nie dla HELLKNITGH61, który stworzył naprawdę interesującą modyfikację do Age of Empires 2. Przeniósł on rozgrywkę z shootera do RTS, starając się wiernie odwzorować klimat gry id Software. Oczywiście kamera wciąż jest izometryczna, a tempo rozgrywki nieco wolniejsze niż w pierwowzorze. Mimo to, projekt robi wrażenie. Jeśli spodobała Wam się modyfikacja, to możecie ją ściągnąć tutaj.

Dzięki moddowi wcielamy się w Doomguya i walczymy z kultowymi już wrogami. Warto zaznaczyć, że na całość modyfikacji składa się kilka fabularnych misji, które zawierają swoje ścieżki dialogowe. Graczowi udało się umieścić znanych przeciwników, ale także różne efekty dźwiękowe. Usłyszymy zatem oryginalne jęki ginących potworów czy wystrzały z broni. Do dyspozycji otrzymujemy Standard Shotguna, Double Barreled Shotguna, Rocket Barreled Shotguna, oraz Soul Cube. Nie zabraknie również legendarnego BFG.

Sam twórca o swoim projekcie pisze tak:

Jako designer scenariuszy dla społeczności do Age of Empires 2 zawsze chciałem stworzyć kampanię DOOM na silniku AoE 2. Chciałem odtworzyć oryginalnego DOOM na silniku AoE 2. To było moje marzenie. Udało mi się stworzyć taką kampanię oprócz finalnego epizodu „Hell”. Kampania używa wielu efektów dźwiękowych i spriete’ów (łącznie ze sprite’ami Doomguya) z oryginalnych gier z serii DOOM. HELLKNITGH61 via moddb.com

Trzeba przyznać, że modyfikacja prezentuje się świetnie. Miejmy nadzieje, że twórca jeszcze nieraz nas zaskoczy swoimi pomysłami.