Polska gra hitem na Steam. To wyjątkowy city builder

Grudzień nie dobiegł jeszcze końca, ale pewna gra dołączyła do wyścigu o tytuł najlepszej gry tego okresu. Mowa o Against the Storm, czyli polskiej produkcji z gatunku city-builder. Nie ma jednak mowy o tworzeniu nowoczesnej metropolii. Całość utrzymano w całkiem mrocznej fantastycznej otoczce. Ta ewidentnie przypodobała się graczom. Tytuł to prawdziwy hit na Steam.

Against the Storm ze świetnymi recenzjami

Często oczekujemy, że najbardziej oczekiwane premiery staną się bestsellerami i będą pierwsze we wszystkich rankingach. Innym razem największa popularność przypada grom, które wystartowały z drugiego lub trzeciego szeregu. Nie zawsze przedpremierowy hype świadczy o jakości produkcji — jak było choćby w przypadku The Day Before. Pozytywnym przykładem jest z kolei polskie Against the Storm.

Gra autorstwa wrocławskiego studia Eremite Games wyszła z fazy wczesnego dostępu na Steam i zbiera niesamowicie pozytywne oceny. Gra ma przytłaczająco dobre recenzje, zyskuje coraz to nowych graczy i jest absolutnie jednym z najgorętszych tytułów tego miesiąca. O co w ogóle chodzi w tej grze i dlaczego warto się nią zainteresować?

Omawiana produkcja to bardzo specyficzny city-builder. Specyficzny, bo zamiast wieżowców budujemy klimatycznie miasto w realiach dark fantasy. Budowanie osady odbywa się wraz z pozyskiwaniem surowców, a w grze nie brakuje też elementów roguelike. Realia świata przedstawionego nie są jednak proste. Ten zmaga się z potężną i niszczycielską burzą.

Gra jest chwalona za stylistykę i bardzo innowacyjne podejście do gatunku. Nie jest to tytuł AAA — kupimy go za względnie niską cenę, a grywalność i zabawa płynąca z gry bardzo szybko okażą się warte wydanych pieniędzy. Warto sprawdzić!