Odpalamy kolejną akcję na tani abonament PS Plus. Jest naprawdę okazyjnie. Rok subskrypcji za 169,62 zł to obecnie najniższa cena.

Zapraszamy na kolejną promocję związaną z abonamentem PS Plus, którą organizujemy dla Was wraz ze sklepem Eneba. Jeśli zastosujecie się do poniższej instrukcji i zastosujecie nasz kod rabatowy, cena subskrypcji na 12 miesięcy obniży się do 169 zł z groszami. Rabat obowiązuje do poniedziałku, 7 czerwca, do godz. 8:00. Oto szczegóły.

PS Plus na 12 miesięcy najtaniej – promocja na abonament:

Jak wspomniałem, kod rabatowy jest przeznaczony jedynie dla czytelników PlanetaGracza.pl. Wiąże się to z tym, że działa tylko po przejściu do sklepu Eneba z poniższego linku. Może się jednak zdarzyć, że kod nie zadziała. Nic straconego! Należy wówczas uruchomić przeglądarkę w trybie incognito lub wyczyścić ciasteczka przeglądarki i ponownie wejść w podany link:

PlayStation Plus 12 miesięcy – 169,62 zł (cena może się lekko zmieniać w dół lub w górę) / UWAGA – pamiętaj, że aby uzyskać taką cenę, przejdź na stronę produktu, ustaw w prawym górnym rogu walutę na Euro, dodaj PS Plus do koszyka, wpisz w koszyku kod rabatowy „PLANETAGPLUS” i wybierz płatność przez Przelewy24. Kliknij Continue i zostaniesz przeniesiony na stronę płatności, gdzie waluta automatycznie zmienia się na złotówki, więc zapłacisz w PLN.

Kod rabatowy obowiązuje do 7 czerwca 2021, do godz. 8:00, zatem korzystajcie póki jest możliwość. Zakupionego Plusa otrzymacie w formie kodu do aktywacji w PS Store na podanego podczas transakcji maila. Możecie nim przedłużyć obecną subskrypcję lub aktywować ją po raz pierwszy / ewentualnie po przerwie w opłacaniu abonamentu.

Pamiętajcie, że z aktywnym abonamentem PlayStation Plus, macie dostęp do rozgrywek online na konsolach PlayStation 4 i PS5. Możecie również korzystać z ekskluzywnych zniżek w PS Store oraz odbierać co miesiąc gry bez dodatkowych opłat.

Obecnie obowiązuje oferta PS Plus czerwiec 2021 i możemy pobierać następujące tytuły:

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (PS4)

Star Wars: Squadrons (PS4)

Operation: Tango (PS5)

Warto wspomnieć na koniec, że więcej promocji na gry, akcesoria dla gracza, laptopy gamingowe i wszystko, co tylko może zainteresować gracza, znajdziecie w naszym dziale z promocjami.