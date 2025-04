Fantastyczna gra dla fanów Half-Life’a drożeje w maju. Jeszcze kupicie ją o wiele taniej

Jeśli lubicie gry survivalowe i jeszcze nie sprawdziliście Abiotic Factor, teraz jest na to najlepszy moment. Ten tytuł można kupić obecnie na Steam za 91,99 zł w ramach aktualnej promocji (normalna cena to 114,99 zł). Jednak uwaga — bazowa cena produkcji wzrośnie już 2 maja, więc jeśli planujecie zakup, warto się pospieszyć. Abiotic Factor po prostu wychodzi z wczesnego dostępu, a debiut wersji 1.0 zostanie podkreślony podniesieniem ceny. Jest jednak sposób, aby zapłacić za ten tytuł jeszcze mniej. I to bardzo mało, bo jedyne 48,13 zł na Instant-Gaming. W zamian otrzymacie kod aktywacyjny na Steam.

Ale co to w ogóle jest? Jeśli nie wiecie, to zapewne ominął Was szał na tę grę, która zdobywa bardzo dobre opinie graczy i cieszy się sporym zainteresowaniem. Jest to gra survivalowa w klimatach science-fiction, w której gracze wcielają się w naukowców uwięzionych w wielkim kompleksie badawczym po katastrofalnym incydencie. Brzmi podobnie do czegoś? Jasne, to produkcja utrzymana w duchu klasycznego Half-Life’a, z tą różnicą, że rozgrywka nastawiona jest na współpracę — budujecie schronienia, walczycie z potworami i próbujecie przetrwać w trudnych warunkach.

Abiotic Factor jest jeszcze w Early Access, ale już teraz oferuje sporą zawartość i działa bardzo stabilnie. Zresztą, debiut pełnej wersji za rogiem, bo w przyszłym miesiącu. Jeśli więc szukacie czegoś nowego do ogrania ze znajomymi, Abiotic Factor może być strzałem w dziesiątkę — zwłaszcza że za chwilę zapłacicie za niego więcej.

