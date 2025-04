Podczas wydarzenia promującego konsolę Nintendo Switch 2 w Tokio wydarzyło się coś doprawdy wyjątkowego. Gracz ukończył targową wersję gry The Legend of Zelda: Breath of the Wild w zaledwie 7 minut.

Zelda na Switch 2 do zrobienia w 7 minut

Japoński twórca treści Ikaboze wykorzystał swoje umiejętności speedrunnerskie. Na oczach tłumu doprowadził do napisów końcowych w rekordowym czasie. Demo dostępne na wydarzeniu pozwalało wybrać zapis gry tuż przed walką z Ganonem. Czas rozgrywki ograniczono do 10 minut. Ikaboze szybko usunął całe wyposażenie postaci i natychmiast ruszył do walki. Perfekcyjna technika przyniosła mu rychłe ukończenie gry.

Po zakończeniu gry odwrócił się i zobaczył tłum oklaskujących go ludzi. Nawet członkowie obsługi nagrywali to na smartfony. „Byłem zaskoczony, ilu ludzi się zebrało” – powiedział Ikaboze. „Personel też mi pogratulował. To było niesamowite przeżycie.” Nintendo potwierdziło, że ulepszone edycje Breath of the Wild i Tears of the Kingdom będą częścią oferty Switch 2 Edition. Gracze z subskrypcją Nintendo Switch Online + Expansion Pack otrzymają aktualizacje bezpłatnie. Pozostali będą mogli je kupić osobno.

Zobacz też: Xbox Game Pass oszalał. Tak się wygrywa z Sony

Ulepszenia obejmują wyższą rozdzielczość, lepsze klatki na sekundę, obsługę HDR i nową funkcję Zelda Notes. Gry w wersji na drugiego Switcha będą zawierać zarówno pełną grę, jak i aktualizację na jednej kartridżu. Nintendo zapowiedziało całą linię ulepszonych gier Switch 2 podczas specjalnej prezentacji na początku kwietnia.

Źródło: videogameschronicle.com