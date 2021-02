World of Tanks trafi na Steam. Niestety pojawiło się „ale”…

Na Steam wreszcie trafi World of Tanks. Gracze mają jednak powody do narzekań.

Jeszcze w tym roku (nie podano dokładnej daty premiery), darmowa gra sieciowa free to play World of Tanks, trafi na platformę Valve. Wydawać by się mogło, że to doskonała informacja dla osób, które chcą mieć kolekcję gier w jednym miejscu. Niestety nie obeszło się bez kontrowersji.

Okazuje się bowiem, że czołgiści, którzy chcieliby przenieść swój dotychczasowy profil (a tym samym progres) na Steam, nie będą mieli takiej możliwości. Wymagane będzie wszakże założenie nowego konta. Nie wydaje się więc prawdopodobne, by wiele osób zdecydowało się na przesiadkę. Biorąc pod uwagę fakt, iż produkcja jest dostępna na rynku od 2010 roku, obecna decyzja o przeniesieniu jej na Steam wydaje się lekko spóźniona.

WoT pozwala na toczenie bitew z wykorzystaniem różnego typu wozów bojowych. Mowa głównie o czołgach, ale również o artylerii samobieżnej czy pojazdach kołowych. Niektóre maszyny, którymi przyjdzie nam pokierować pochodzą jeszcze z czasów konfliktu mającego miejsce w latach 1914-1918, inne zaś z czasów zimnej wojny.

