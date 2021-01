Werewolf: The Apocalypse – Earthblood – znamy wymagania sprzętowe

W sieci pojawiły się wymagania sprzętowe Werewolf: The Apocalypse – Earthblood. Okazuje się, że gra może mocno zmęczyć Wasze procesory.

Uniwersum papierowego RPG Świat Mroku to zdecydowanie jeden z ulubionych settingów, z których korzystają deweloperzy gier wideo. Poza słynnym Vampire: The Masquerade – Bloodlines otrzymaliśmy też (rozgrywające się w Puszczy Białowieskiej!) Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest od polskiego Different Tales, a w drodze jest wiele innych, ciekawych produkcji. Jedną z nich jest intrygujące aRPG Werewolf: The Apocalypse – Earthblood, które tworzy francuskie studio Cyanide.

W końcu poznaliśmy wymagania sprzętowe produkcji. Nie są one specjalnie wysokie, choć na wyższych ustawieniach Wasze procesory mogą dostać niezły wycisk.

Minimalne wymagania sprzętowe:

Procesor Intel Core i5-3470 lub AMD FX-8370

Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 650 lub AMD Radeon HD 7790 z 1 GB pamięci VRAM

4 GB pamięci RAM

Rekomendowane wymagania sprzętowe:

Procesor Intel Core i7-8700 lub AMD Ryzen 3600X

Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 780 z 3 GB pamięci VRAM lub AMD Radeon R9 290 z 4 GB pamięci VRAM

8 GB pamięci RAM

Nie poznaliśmy jeszcze dokładnej ilości miejsca na dysku, jaką musimy zarezerwować dla gry.

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood ukaże się na rynku 4 lutego. Gra zadebiutuje na PC (w Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X oraz S.

Poniżej możecie zobaczyć krótką prezentację rozgrywki.

