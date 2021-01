Ultimate Epic Battle Simulator za darmo. Bitwy zombie, kurczaków i takich tam

Na Steamie można aktualnie zgarnąć bez żadnych opłat Ultimate Epic Battle Simulator. Na dodanie gry do biblioteki mamy czas do 1 lutego.

Brilliant Game Studios rozdaje właśnie na Steamie symulator epickich bitew. Aby przypisać tytuł do swojego konta, należy wejść na jego stronę na Steamie i kliknąć zielony przycisk Zagraj. Oferta jest ograniczona czasowo – sandbox można odebrać do 1 lutego do godziny 19:00.

Ultimate Epic Battle Simulator jest trochę nietypowe – jest to bardziej eksperyment niż poważny projekt. W tytule odtwarzamy bitwy z udziałem dziesiątek tysięcy jednostek: rycerzy, trolli, a nawet zwierzaczków takich jak kury – jak mówią twórcy, gracza ogranicza wyłącznie jego wyobraźnia.

Jeśli jesteście ciekawi, jak to wszystko wygląda w praktyce, zerknijcie na poniższy trailer. Widzimy tam m.in. armię rzymską wyżynającą hordy niewinnych kur, by chwilę później rzucić się z urwiska.

Co dotyczy innych bezpłatnych gier, kolekcjonerzy darmoszek będą na pewno zainteresowani kolejnym prezentem od Epic Games. W tym tygodniu jest to metroidvania Dandara: Trials of Fear Edition, o której piszemy tutaj. Natomiast za tydzień dostaniemy za darmo turową strategię For the King (tak, wiemy, że już była – ale może ktoś przegapił).

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.