TOP 10 najbardziej wyczekiwanych przeze mnie gier, które wyjdą jeszcze w tym roku

Końcówka bieżącego roku będzie wyjątkowo ciekawa dla graczy. Przedstawiam TOP 10 moim zdaniem najciekawszych gier, które ukażą się w ciągu najbliższych miesięcy.

Na liście znajdziecie nie tylko ogromne hity, ale też mniejsze produkcje niezależne i nieco słabiej reklamowane przez dużych wydawców produkcje. Niezależnie od tego, jaki gatunek lubicie, do końca 2021 roku czeka Was jeszcze sporo gamingowych emocji.

Battlefield 2042

Premiera: 19 listopada

Nie będę owijał w bawełnę – Battlefield 2042 to zdecydowanie najbardziej oczekiwana przeze mnie strzelanka tego roku, choć mam parę drobnych obaw. Jestem wielkim fanem serii, beta sprawiła mi masę radości i trzymam kciuki, aby finalny produkt również nie zawiódł moich oczekiwań.

Forza Horizon 5

Premiera: 9 listopada

Czym byłaby lista TOP 10 gier wychodzących w tym roku bez nowej Forzy? Nie jestem wielkim fanem produkcji wyścigowych, ale jedna seria niezmiennie wciąga mnie na długie godziny. Forza Horizon 5 nie musi też wymyślać koła na nowo, abym spędził z nią dużo czasu. Nie mogę się doczekać premiery.

Evil West

Premiera: jeszcze w tym roku

To pierwsza i też nie ostatnia polska gra na tej liście. Nowiutka marka Flying Wild Hog ma zadebiutować jeszcze w tym roku i zapowiedzi sugerują, że będzie to tytuł z kooperacją oraz widokiem z perspektywy trzeciej osoby, osadzony na bardzo dziwnym, Dzikim Zachodzie. Brzmi bardzo intrygująco.

Shadow Warrior 3

Premiera: jeszcze w tym roku

Równie mocno czekam na Shadow Warrior 3, także od Flying Wild Hog. Poprzednia odsłona serii to moim zdaniem dość niedoceniona produkcja i liczę również, że SW3 zawiesi poprzeczkę jeszcze wyżej. Zaprezentowane materiały na szczęście napawają optymizmem.

Martha is Dead

Premiera: jeszcze w tym roku

Staram się być na bieżąco z growymi horrorami i Martha is Dead jest jedną z najciekawszych nadchodzących propozycji. Tytuł ten ciekawi mnie tym bardziej dlatego, że odpowiadają za niego twórcy The Town of Light, które darzę też wielką sympatią. Historia zapowiada się szalenie ciekawie.

Forgive me Father

Premiera: 26 października we wczesnym dostępie

Forgive me Father to perełka prosto z Polski, którą powinien mieć na oku każdy fan oldschoolowych strzelanek i Lovecrafta. Ograłem także demo i jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak przyjemnie gra się w ten tytuł. Bardzo dobre wrażenie robi również nietypowa grafika.

Fatal Frame: Maiden of Black Water

Premiera: 28 października

Może i nie jest to do końca nowa gra, ale jestem przekonany, że znaczna większość z Was nie miała okazji w nią grać. Fatal Frame: Maiden of Black Water było do tej pory dostępne tylko na Nintendo WiiU i nareszcie trafi na inne platformy. Choć niestety twórcy nie pokusili się o bardziej zaawansowany remaster, w tym przypadku liczy się klimat. Jeśli jesteście fanami horrorów, warto ten tytuł nadrobić.

Age of Empires IV

Premiera: 28 października

Strategie nie umarły i powrót serii Age of Empires jest na to żywym dowodem. Czwarta odsłona cyklu ma ucieszyć też nawet największych fanów marki i wierzę, że nie są to słowa rzucone na wiatr. Mam nadzieję, że deweloperzy nie zawiodą i dostarczą na rynek bardzo solidnego RTS-a.

Darkest Dungeon 2

Premiera: 26 października we wczesnym dostępie

Jeśli lubicie trudne gry, z pewnością słyszeliście o Darkest Dungeon. Kontynuacja moim zdaniem jednego z najciekawszych i najlepszych indyków ostatnich lat zadebiutuje we wczesnym dostępie już niedługo. Choć nadal będzie to w gruncie rzeczy Darkest Dungeon, twórcy rzekomo szykują sporo ciekawych nowości.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Premiera: 26 października

Strażnicy Galaktyki od Eidos Montreal zapowiadają się na jednego z najciekawszych akcyjniaków tego roku. Będzie to też gratka dla fanów Marvela i graczy, którzy uwielbiają muzykę lat 80-tych i komiksowe oraz filmowe pierwowzory. Grze trudno odmówić również klimatu i miejmy nadzieję, że pójdzie on pod rękę z dobrą rozgrywką. Z pewnością będę miał ten tytuł na oku.

Jak widać, premier gier w tym roku jeszcze nie brakuje. Jeśli mało Wam mocnych debiutów, możecie liczyć na kilka sporych produkcji, a fani indyków też znajdą coś dla siebie. Końcówka 2021 roku z pewnością przyniesie fanom gier wideo niemało wrażeń.