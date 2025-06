Polski hit najtaniej w historii na PS5. Emocjonalna bomba w PS Store

Polska survivalowa perełka osiągnęła rekordowo niską cenę w PS Store. Wypasioną, kompletną edycję This War of Mine możemy dostać za 12,20 zł!

This War of Mine: Complete Edition – wyjątkowy tytuł od 11 Bit Studios – osiągnął najniższą cenę w historii. To doskonała okazja, by poznać przejmującą opowieść o przetrwaniu bez wydawania fortuny.

Promocja, trwająca do 26 czerwca 2025, oferuje Complete Edition za jedyne 18,30 zł, czyli aż 85% taniej. Normalnie płacimy za grę 122 zł. Dla abonentów PS Plus przyszykowano dodatkowe 5% zniżki, czyli z “Plusikiem” zapłacimy za polski hit 12,20 zł.

This War of Mine: Complete Edition najtaniej na PlayStation 5

W grze wcielamy się w rolę cywilów stłoczonych w oblężonym mieście, dla których wojna to nie epos z karabinami i bohaterami, lecz codzienne zmagania o jedzenie, lekarstwa i bezpieczny kąt. Mechanika opiera się na cyklu dzień–noc – pilnujesz schronienia w dzień, w nocy wysyłasz ocalałych na misje ryzyka, by zdobyć potrzebne zasoby. Gra stawia nas przed trudnymi wyborami moralnymi, często wbrew instynktowi – czy ratować wszystkich, czy poświęcić niektórych, by ocalić resztę?

Ta wersja zawiera nie tylko podstawową grę Final Cut, ale także DLC The Little Ones (perspektywa dziecięca), Father’s Promise, The Last Broadcast oraz Fading Embers – wszystkie oferują zróżnicowane historie, dodające głębi rozgrywce. Polityczna i emocjonalna głębia tytułu w połączeniu z unikalnym klimatem czyni go jednym z najciekawszych projektów polskiego studia na konsolach.

Źródło: PS Store