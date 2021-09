Znamy rozmiar The Dark Pictures Anthology: House of Ashes na PS5

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Wiemy, ile miejsca zajmie The Dark Pictures Anthology: House of Ashes na PlayStation 5. Gra nie wymęczy dysków twardych naszych konsol.

House of Ashes zajmie na naszych PS5 jedynie 30.015 GB – informuje PlayStation Game Size. Pamiętajcie, że rozmiar gry dotyczy wersji bez premierowej aktualizacji. Ta z całą pewnością nieco zwiększy wymagane miejsce na dysku, choć nie wiemy, jak bardzo. Niemniej lekko ponad 30 GB to i tak całkiem mało.

Potwierdzono również, że będziemy mogli pobrać grę przed czasem. 20 października wystartuje pre-load na konsolach Sony. Pozwoli on na zainstalowanie gry przed debiutem, choć pamiętajcie, że wciąż trzeba liczyć się z premierowym patchem.

Seria The Dark Pictures cieszy się sporym uznaniem wśród fanów horrorów. Wiele wskazuje na to, że House of Ashes może kontynuować dobrą passę studia Supermassive Games. Pierwsze materiały zwiastują bardzo klimatyczną przygodę. Dodatkowo nietypowy setting również służy produkcji. Miejmy nadzieję, że deweloperzy dostarczą graczom przyzwoity produkt.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes zadebiutuje 22 października. Gra będzie dostępna na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X oraz S.