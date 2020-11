Teleglitch: Die More Edition za darmo przez dwa dni

Jeśli macie ochotę na smacznego rogalika, to odwiedźcie GOG.com – od dzisiaj do 15 listopada platforma rozdaje dobrze ocenianą produkcję z 2013.

Teleglitch: Die More Edition jest niezależnym shooterem, którego akcja toczy się w przyszłości. Światem rządzą potężne korporacje, a my jesteśmy badaczem, który jako jedyny ocalał w naukowym eksperymencie. Musimy dostać się na drugi koniec bazy, pokonując szereg wrogo nastawionych robotów i zombiaków.

Tytuł ma do zaoferowania grafikę pixel art, proceduralnie generowane poziomy, 20 typów wrogów oraz dwa razy więcej broni i przedmiotów. Teleglitcha odbierzemy do niedzieli 15 listopada, do godziny 15:00; później gra wróci do swojej starej ceny. Zainteresowanych odsyłamy pod ten adres.

Przy okazji warto wspomnieć o trwającej obecnie ofercie na Textorcist: The Story of Ray Bibbia w sklepie Epic Games. W tytule wcielamy się w postać egzorcysty i próbujemy uratować Rzym przez złymi duchami, odkrywając przy okazji prawdę o własnej przeszłości. Naszym narzędziem walki są słowa wpisywane za pomocą klawiatury. Więcej informacji i potrzebny link znajdziecie pod tym adresem.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.