Świetna gra wyścigowa za darmo. Pobierz już teraz na Steam

Na platformie Steam pojawiła się nowa gra za darmo. Tym razem jest to ścigałka Velocity Rush, która zbiera bardzo pozytywne oceny i jest zdecydowanie jednym z najciekawszych tytułów udostępnionych w ostatnich dniach. Lubicie adrenalinę i wysokie prędkości? W takim razie pora zapiąć pasy.

Pobierz Velocity Rush już teraz za darmo

Witaj w Velocity Rush, grze wyścigowej, która przeniesie Cię do świata wysokich prędkości, jaskrawych kolorów i niekończącej się adrenaliny! Wybierz spośród sześciu wyjątkowych samochodów, każdy z własnymi cechami i stylem jazdy — tak twórcy opisują swoją produkcję, którą już teraz pobierzecie bez opłat. Nowa gra za darmo na Steam jest już dostępna i oferuje kilka aut i trybów zabawy. Tytuł zebrał, póki co bardzo pozytywne opinie, a odzew graczy zachęca do przetestowania tej produkcji.

Grę możecie pobrać bez opłat z poniższego linku – dodacie ją do swojej biblioteki na Steam:

A poniżej znajdziecie gameplay z tej produkcji:

Źródło: Steam