Sony, jak wy nam zaimponowaliście! Death Stranding 2 działa z płyty i bez internetu

W czasach, gdy fizyczne wydania gier często są tylko „ładnym pudełkiem z kodem do pobrania”, Sony i Kojima Productions pokazują, że można inaczej. Ich najnowszy tytuł, Death Stranding 2: On the Beach, jest w pełni grywalny prosto z płyty Blu-ray – bez konieczności łączenia się z Internetem. Tak po prostu. Jak dawniej.

Death Stranding 2 i Sony z plusem u graczy

W dobie streamingu, aktualizacji ważących dziesiątki gigabajtów i gier, które nie działają bez patcha, taka decyzja jest wręcz zaskakująco odświeżająca. A jednak – Does It Play, organizacja testująca fizyczne wydania gier, potwierdziła: Death Stranding 2 można ukończyć offline, bez pobierania żadnej łatki. Owszem, łatka dnia premiery istnieje, ale nie jest wymagana. Co więcej, to nie tylko „technicznie możliwe” – to naprawdę komfortowe doświadczenie. Gra działa, wczytuje się, bawi i porusza. Tak, jak powinna.

Death Stranding 2 posiada opcjonalne funkcje sieciowe – m.in. wspólną budowę infrastruktury z innymi graczami – ale to tylko dodatki. Jeśli zdecydujesz się grać offline, nie jesteś karany. Wręcz przeciwnie – rozgrywka staje się bardziej samotna, bardziej wymagająca… i może nawet bardziej klimatyczna. W końcu, o to w Death Stranding chodzi, prawda? Jedynym drobnym ograniczeniem są dwa trofea, które wymagają połączenia z siecią. Cała reszta – od pierwszej sceny po napisy końcowe – dostępna jest z poziomu płyty.

Zobacz też: Tani Xbox Game Pass! Promocja nadal trwa, oszczędź do 40% na zakupie abonamentu

Dla wielu graczy to może być drobnostka. Ale dla innych – to powód, by wrócić do fizycznych wydań. W świecie, gdzie nośniki fizyczne są spychane na margines, a „gra z płyty” często oznacza ściąganie całej zawartości z Internetu, Sony i Kojima Productions przypominają, że można to robić porządnie. To również kwestia dostępności i przyszłości. Co się stanie za 10 lat, gdy serwery znikną? Albo gdy patcha nie da się już pobrać? Death Stranding 2 – dzięki swojej kompletności na płycie – może być jednym z niewielu współczesnych tytułów, które przetrwają próbę czasu.

Źródło: pushsquare.com