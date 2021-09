Stranded Deep w końcu z upragnionym przez graczy trybem

Popularny survival Stranded Deep dostał pełnoprawny tryb co-op w formie online. Twórcy zaznaczają, że spełniają tym samym prośby graczy, którzy domagali się go od dawna.

Stranded Deep ukazało się w 2015 roku i z miejsca stało się jednym z hitów Steam. Miało to miejsce, gdy popularność na gry survival doprowadziła do istnego zalania przez nie sekcji „early access” na platformie Valve. Niemniej Stranded Deep zostało akurat dość ciepło przyjęte przez graczy.

Gra do tej pory oferowała wyłącznie „kanapowy” tryb co-op split-screen. To zaskakujące, gdyż idea porzucenia na środku oceanu wśród maleńkich wysepek wydaje się czymś godnym przeżycia ze znajomym. Twórcy oficjalnie nie wypowiadali się za bardzo na temat możliwości dodania kooperacji online. Jednak też nie zaprzeczali.

Na szczęście teraz, po pięciu latach od debiutu w early access w grze znalazła się upragniona przez graczy funkcja. Z tej okazji dostaliśmy nowy zwiastun zachęcający do powrotu do survivalu. Warto zaznaczyć, że tryb kooperacji online dostępny jest dla dwóch graczy.

Podczas gdy gracze lubili grać solo, społeczność prosiła o tryb współpracy wieloosobowej od momentu premiery gry. To coś, co chcieliśmy dostarczyć społeczności i ciężko pracowaliśmy z naszymi partnerami od ponad roku. Z radością ogłaszamy pojawienie się tej funkcji, która będzie dostępna już od 28 września! Jest to bezpłatna aktualizacja dla obecnych graczy i część gry dla nowych graczy, którzy po raz pierwszy utknęli na mieliźnie.

Sam Edwards, współzałożyciel Beam Team Games