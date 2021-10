Gry dla dwóch graczy na jesienne wieczory. Wybieramy 10 najlepszych

Jesień to idealna pora, aby sięgnąć po gry dla dwóch graczy. Jeśli chcecie zasmakować kanapowego gamingu, przedstawiam Wam 10 najlepszych produkcji skierowanych do większego grona!

Mowa tu o tytułach, które pozwalają na granie z kompanem na jednej konsoli lub komputerze. Rozgrywka sieciowa to dobra opcja, ale to właśnie kanapowa kooperacja lub rywalizacja jest tym, co przynosi najwięcej frajdy. Jeśli poszukujecie produkcji, które wciągną Was i waszych znajomych, rodziny lub drugie połówki na długie godziny, jest w czym wybierać. Poniżej znajdziecie te moim zdaniem najbardziej warte Waszego czasu.

Tekken 7

Seria Tekken to prawdziwa klasyka bijatyk. Wielu graczy to właśnie od rundek w starszych jej odsłonach zaczynało swoje kanapowe granie. Jestem jedną z takich osób i doskonale wiem, że mało która propozycja jest tak bezpiecznym typem na imprezowe granie, jak właśnie Tekken 7. Nawet jeśli nie macie czasu ani ochoty, aby uczyć się skomplikowanych kombinacji ciosów, ta bijatyka przyniesie Wam sporo frajdy.

Gran Turismo Sport

Podobnie do Tekkena pod względem lokalnej rozgrywki wypada też cykl Gran Turismo. Wyścigi od PlayStation pozwalają na rozgrywkę na jednej konsoli przy pomocy paru kontrolerów. Jeśli macie ochotę na zaliczenie kilku lub kilkunastu okrążeń na torach wyścigowych, Gran Turismo Sport jest odpowiednią grą. Dotyczy to Was nawet wtedy, kiedy nie planujecie bić rekordów na najbardziej wymagających torach.

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Jeśli wolicie mniej realistyczne, ale równie ekscytujące wyścigi, spodoba Wam się remake Crash Team Racing. To odbudowany od podstaw, klasyczny tytuł wyścigowy, który pozwoli Wam wcielić się w znanych i lubianych bohaterów ze świata Crasha Bandicoota. Poza sprawnym kierowaniem pojazdami, przyda się też odpowiednia strategia i opanowanie obecnych w grze gadżetów. Zadowoleni z tej gry będą nie tylko fani Crasha i spółki.

Hyrule Warriors: Age of Calamity

Znajdzie się też coś dla fanów ogromnych i efektownych bitew. Hyrule Warriors: Age of Calamity to tytuł akcji, w którym gracze spróbują uratować świat znany z serii Legend of Zelda. W grze nie tylko zetrzecie się z hordami przeciwników, ale czeka Was również zbieranie nowego wyposażenia oraz ścieranie się z bossami. Możecie to robić w kooperacji na jednej konsoli Nintendo Switch. Nie brakuje tu nieskrępowanej niczym akcji z udziałem dziesiątek przeciwników w jednej chwili.

Rayman Legends

Czy istnieje gracz, który nie zna lub chociaż nie kojarzy Raymana? Kultowa seria platformówek zapoczątkowana przez firmę Ubisoft na stałe zapisała się na kartach growej historii i do dziś pojawia się na konsolach oraz komputerach graczy w formie nowych produkcji. Rayman Legends posiada tryb kooperacji i jeśli szukacie świetnej, bardzo ładnej i wciągającej platformówki, już nie musicie szukać dłużej. To tytuł, który przypadnie do gustu zarówno młodszym, jak i starszym graczom.

Luigi’s Mansion 3

Seria Luigi’s Mansion nie cieszy się ogromną popularnością wśród fanów Nintendo w naszym kraju, co mocno mnie dziwi. Luigi’s Mansion 3 to wszak jedna z najlepszych produkcji ekskluzywnych dla Nintendo Switch. Łapanie duchów z Luigim to czysta poezja i może sprawiać jeszcze więcej frajdy w trybie co-op – oczywiście na jednej konsoli. Jeśli ominął Was ten tytuł i szukacie ciekawej gry przygodowej, według mnie zdecydowanie warto go sprawdzić. Nawet jeśli nie przepadacie za tytułami z Mario i Luigim.

Overcooked: Jesz ile chcesz

Overcooked może nie jest jeszcze klasykiem, ale można śmiało powiedzieć, że to jedna z najpopularniejszych i najlepszych serii dla fanów produkcji imprezowych. Gracze wcielają się w kucharzy, którym przyjdzie gotować w dość niecodziennych okolicznościach. Overcooked: Jesz ile chcesz zawiera w sobie dwie ulepszone części cyklu wraz z dodatkami. To bardzo dobry i bezpieczny wybór dla graczy, którzy poszukują gry imprezowej lub w miarę prostej produkcji do ogrywania ze znajomymi w wolnych chwilach. Nie będziecie się nudzić.

It Takes Two

Studio Hazelight niespodziewanie sprezentowało graczom jedną z najlepiej ocenianych produkcji roku. It Takes Two to bardzo nietypowa, kooperacyjna gra będąca połączeniem platformówki i produkcji akcji. Poza ciekawymi zagadkami i bardzo różnorodną rozgrywką, gracze mogą liczyć też na mocną i zaskakującą historię. To pozycja obowiązkowa dla miłośników rozgrywki w kooperacji. Jeśli graliście w A Way Out lub Brothers: A Tale of Two Sons od tego samego reżysera, wiecie, że Josef Fares potrafi zrobić bardzo porządną produkcję dla dwóch osób.

Diablo III

Czy Diablo III trzeba komukolwiek przedstawiać? To pierwsza odsłona serii, która zawitała na konsolach i pozwoliła tym samym na rozgrywkę w lokalnej kooperacji. Oznacza to, że fantastyczny hack and slash od Blizzarda może stać się jeszcze lepszy dzięki możliwości masakrowania hord demonów w duecie. Co więcej, gra jest dostępna na nowszych konsolach w pakiecie z dodatkami, więc nie zabraknie Wam zawartości na długie godziny zabawy. Nie bójcie się też sterowanie na padzie – zadbano, aby było ono wygodne i pozwalało na komfortową rozgrywkę nawet na podzielonym ekranie.

Super Smash Bros. Ultimate

Super Smash Bros. Ultimate to niezaprzeczalnie ogromny fenomen. Nie dość, że jest to chyba najpopularniejsza gra multiplayer na Nintendo Switch, to jeszcze jeden z najczęściej polecanych tytułów przeznaczonych do wspólnego grania na kanapie. To bijatyka, która nie ogranicza graczy do malutkiego skrawka areny i oddaje im w ręce nieco większą, choć nadal dość kameralną mapę. Co więcej, w grze może zetrzeć się parę osób na raz i to na jednej konsoli. To pozornie prosta, ale wciągająca i z czasem pokazująca szereg możliwości bijatyka, która przy okazji pozwoli Wam wcielić się w wiele kultowych postaci: od Mario, przez Steve’a z Minecrafta i Bayonettą, aż po Snake’a z Metal Gear Solid.



Źródło: Materiał powstał we współpracy z Media Expert.