Darmowe „połączenie Halo i Portala” jest tak popularne, że twórcy muszą przełożyć premierę

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Jeśli nie słyszeliście jeszcze o Splitgate, najwyższa pora zainteresować się tym tytułem. Popularność gry zaskoczyła twórców do tego stopnia, że muszą opóźnić premierę.

W natłoku wieści o grach łatwo przegapić te mniejsze produkcje, które są warte uwagi pomimo mniejszego rozgłosu. Niektóre mniej nagłośnione dzieła biorą rynek z zaskoczenia i właściwie znikąd zyskują ogromną popularność. Takim osiągnieciem może pochwalić się Splitgate od 1047 Games.

Jest to FPS określany przez twórców jako połączenie Halo i Portala. Gracze ścierają się w nim w dynamicznych potyczkach, a w grze znajdziemy system korzystania z portali. Brzmi ciekawie i najwyraźniej koncepcja ta spodobała się wielu graczom. W ostatnim czasie do wczesnej wersji gry zalogowały się 2 miliony osób, co znacznie przebiło oczekiwania twórców.

Docelowo tytuł miał zadebiutować w pełnej formie 27 lipca, ale poczekamy dłużej. 1047 Games potwierdza, że musi przygotować się na ogromne zainteresowanie i udostępni pełną wersję dopiero w sierpniu.

Nasz zespół został powalony przez niesamowite przyjęcie, jakie okazała nam społeczność Splitgate. Przy gwałtownym i nagłym wzroście liczby graczy próbujących uzyskać dostęp do serwerów, musimy uporać się z niezliczoną ilością problemów technicznych, które pojawiają się przy tak szalonym wzroście. – powiedział dyrektor 1047 Games, Ian Proulx

Źródło: GamesBeat

Gra ukaże się na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series. Jeśli zechcecie ją sprawdzić, zrobicie to zupełnie za darmo. Liczcie się jednak z tym, że nawet w sierpniu możecie natknąć się na większe lub mniejsze problemy z dostępem do serwerów.