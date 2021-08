John Romero zapowiedział nowego moda do pierwszego DOOMa

John Romero jeden z ojców takich marek jak Wolfenstein 3D czy DOOM potwierdził, że Sigil 2 jest w produkcji.

Podczas trwania wydarzenia Realms Deep John Romero potwierdził, że Sigil 2 jest w trakcie produkcji. Dodatkowo deweloper zasugerował, że projekt znajduje się na bardzo wczesnym etapie, ale tytuł wykorzysta bazę z DOOM 2, a nie jak poprzednio DOOM 1. Choć wciąż nie znamy daty premiery, sam Romero o produkcji mówi tak:

Myślę, że to będzie warte, kiedy Sigil 2 wyjdzie, ponieważ jest w nim dużo poziomów i chcę się upewnić, że one wszystkie mają dobrą spójność oraz progresję, a poza tym są wymagające. Dają dużo frajdy podczas grania, to coś jak druga wersja DOOM tego, co czułeś na niektórych poziomach z Sigil.

John Romero