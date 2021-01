Serial Władca Pierścieni. Fabuła widowiska została ujawniona

Fabuła produkcji Władca Pierścieni została ujawniona. Czym zaskoczy nas serial?

Za produkcję będzie odpowiadała platforma streamingowa Amazon. Portal The One Ring uchylił rąbka tajemnicy w kontekście fabuły widowiska. Scenariusz ma się rozgrywać tysiące lat przed wydarzeniami z pełnometrażowych pozycji. Co ciekawe historia będzie się toczyła na obszarze całego Śródziemia.

Na ekrany mają zostać przeniesione legendy Drugiej Ery Śródziemia. Opowieść rozpocznie się w czasach względnego spokoju, zaobserwujemy niemniej jak budzące przerażenie zło budzi się do życia. Spróbuje ono przejąć pod swe władanie Góry Mgliste, lasy stolicy elfów Lindon czy wyspiarskie królestwo Numenoru. Należy więc przygotować się na wielowątkową opowieść.

Nie sprecyzowano dokładnej data premiery widowiska, można przypuszczać, że pierwsze odcinki trafią na platformę Amazon jeszcze w bieżącym roku. Jesienią 2020 roku przywrócona została praca na planie, która musiała zostać przerwana z powodu pandemii.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.