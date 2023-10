Pamiętacie Sensible Soccer? Duchowy spadkobierca trafi na PC i konsole! Jest licencja FIFPro

Sociable Soccer to gra piłkarska, za którą odpowiada Jon Hare, projektant Sensible Soccer. Spadkobierca kultowej niegdyś marki został oficjalnie zapowiedziany i trafi na pecety oraz konsole. Co najciekawsze, gra będzie miała licencję FIFPro. Oznacza to, że znajdą się w niej licencjonowani zawodnicy znani z prawdziwych boisk piłkarskich.

Sensible Soccer otrzyma kontynuację. To Sociable Soccer

Sensible Soccer to marka gier piłkarskich, która swego czasu cieszyła się ogromną popularnością. Było to przed czasami dominacji serii Pro Evolution Soccer i FIFA, a później tylko gier EA Sports. Okazuje się, że monopol i dość monotonny rynek gier piłkarskich może czekać małe trzęsienie ziemi. Zapowiedziano, że już w przyszłym roku ukaże się Sociable Soccer. Gra nawiązywać będzie do dziedzictwa marki, ale to nie jedyna zaleta produkcji. W grze znajdziemy nawet dziesięć tysięcy licencjonowanych nazwisk graczy. To zasługa licencji FIFPro.

Premiera Sociable Soccer ma mieć miejsce w pierwszym kwartale 2024 roku, zatem już niedługo. Gra ukaże się na komputery i konsole najnowszej generacji, czyli PlayStation 5 i Xbox Series X|S. To jednak nie koniec, bo będzie też dostępna na starszym sprzęcie, czyli PlayStation 4 i Xbox One. Gra będzie dostępna w pudełkowej wersji, jak i w dystrybucji cyfrowej. Może pudełka z grami jednak nie zginą?

Czym będzie charakteryzować się gra? Jej najważniejszą cechą z pewnością będzie bardzo zręcznościowy model rozgrywki. O ile EA Sports FC 24 charakteryzuje się dość poważnym podejściem do tematu, tak tu czeka nas czysta rozrywka. Statystyki nadal będą pełnić ważną funkcję, jednak całość należy brać z przymrużeniem oka. Może to kierunek, który powinien obrać tryb Ultimate Team?

Świeże i mocno rozrywkowe podejście do elektronicznej piłki nożnej to coś, na co czekają fani. Nie wszyscy mają ochotę na wielogodzinne zgłębianie tajnik taktyk i odpowiedniego składania swojej jedenastki. Czasami wystarczy po prostu oddać się czystej zabawie.