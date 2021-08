Finał 5. sezonu Rick and Morty opóźniony, mamy nową datę premiery

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Jak możecie przeczytać po tytule, dziś nie mam dobrych wieści dla fanów serialu Rick and Morty. Finał piątego sezonu tej animacji w polskiej dystrybucji odbędzie się dopiero za kilka tygodni.

A doprecyzowując, mam na myśli dopiero 6 września 2021 roku (poniedziałek). Źródło tej informacji, serwis Collider, nie doprecyzowuje w swoim artykule z jakiego powodu doszło do tego opóźnienia. Znając jednak treści i humor tego serialu, być może doszło do nagłej korekty któregoś z żartów lub wątków. Myślę jednak, że warto będzie tyle czekać, ponieważ nadchodzący finał ma trwać blisko godzinę. Coś czuję, że będę musiał przygotować ogromną michę popcornu do tego seansu. Na osłodę sytuacji podrzucam zapowiedź dziesiątego epizodu:

Po obejrzeniu tego trailera ciężko stwierdzić, co zobaczymy za kilka tygodni. Być może Rick zrozumie, że bez Mortiego nie jest w 100% sobą? Nie zdziwię się, jeśli dokładnie tak będzie. Jedno jest pewne – wszystkich widzów będzie czekać masa niekonwencjonalnych żartów, czarnego humoru i (mam nadzieję) zaskoczeń.

Co sądzicie o jak dotąd wyemitowanych odcinkach? Nie będę ukrywał, że odczuwam powoli przesyt formułą, która towarzyszy od samego początku. Mimo to, niezmiernie cieszę się za każdym razem, gdy wyłapię jakieś nawiązanie do innych dzieł popkultury lub zobaczę coś naprawdę absurdalnego na ekranie telewizora. Mam nadzieję, że po obejrzeniu całego piątego sezonu moje zdanie na ten temat przynajmniej lekko się zmieni.