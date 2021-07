Zabezpieczenia oryginału tak bardzo obciążały procesor, że piracka wersja Resident Evil Village śmiga znaczenie lepiej.

Wszystkiemu winna jest implementacja DRM (systemu zabezpieczeń opartego na mechanizmach kryptograficznych), co przekładało się na widoczne spadki animacji. Miejscem gdzie szczególnie dało się zaobserwować problemy z płynnością był zamek Dimitrescu. W trakcie potyczek z oponentami, gra wyraźnie gubiła klatki. Okazuje się, że kłopot nie występuje jeśli zastosujemy cracka, od jakiegoś czasu dostępnego w sieci. Potwierdzili to w materiale wideo redaktorzy portal DSOGaming (źródło). Udowodniono, że zastosowanie plików pochodzących z nielegalnego źródła, uwalnia Resident Evil Village od zadyszki.

Wielu graczy jest przeciwnych stosowaniu zabezpieczeń przez twórców, argumentując, że ich wykorzystanie przekłada się na problemy z płynnością. W związku z tym dużo kontrowersji wzbudził ostatnimi czasy pomysł, by znienawidzone przez graczy Denuvo miało bronić PS5 (dowiedz się więcej). W jaki sposób argumentowano decyzję o wykorzystaniu Denuvo?

Dziś, jako członek ekosystemu graczy, Denuvo będzie kontynuować swoją misję przywracania uczciwości i radości z gry poprzez upowszechnianie swojego rozwiązania Anti-Cheat wszystkim deweloperom, którzy pragną chronić swoje gry i graczy, zarówno przed hakerami i oszustami na PlayStation 5. Według Global Gaming Survey, 77% graczy przyznaje, że zostało zniechęconych do gry z powodu oszustów, co stwarza ogromne ryzyko dla monetyzacji gier.

Zabezpieczenia gier odcisnęły piętno nie tylko na Resident Evil Village

Na papierze, zawarty powyżej cytat brzmi rozsądnie. Wiele osób pamięta niemniej, w jak dużym stopniu technologia antypiracka przyczyniła się do powstania niedogodności w trakcie grania. Zespół Overlord Gaming zamieścił na portalu YouTube materiał, który świetnie obrazował bowiem negatywnie działanie Denuvo na poszczególne tytuły. Testy wykazały, że gry: Dishonored 2, Lords of the Fallen, Bulletstorm, Life is Strange: Before the Storm, Moto Racer 4, RiME oraz Deus Ex: Mankind Divided ładowały się szybciej po usunięciu zabezpieczenia. Co więcej wszystkie wymienione produkcje chodziły płynniej.

Jak widać sytuacja związana z Resident Evil Village nie jest odosobnionym przypadkiem. Nie dziwi fakt, że Capcom podejmuje decyzje by ukrócić proceder piracenia swoich gier. Z drugiej jednak strony często konsekwencje takich działań ponoszą uczciwi gracze, musząc mierzyć się ze wspomnianymi spadkami animacji. Niestety osoby, które nie chcą płacić za produkt, ściągną z sieci nieoryginalną wersję. Otrzymując tym samym grę działającą lepiej od tytułu pochodzącego z legalnej dystrybucji.