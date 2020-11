Oszałamiająca figurka z Resident Evil 2, na którą wydasz dwie pensje

Prime 1 Studio przygotowało niesamowicie realistyczną dioramę z Claire Redfield walczącą z zombie. Wygląda genialnie, ale jej cena zwala z nóg.

Podobno dla kolekcjonerów gadżetów z gier nie ma rzeczy za drogich. Spoglądając jednak na ofertę Prime 1 Studio można dość szybko zmienić swoje zdanie. Specjaliści od tworzenia figurek/rzeźb na licencjach filmowych i gier przygotowali prawdziwe cacko z uniwersum Resident Evil o równie potwornej cenie.

Ogromna diorama przedstawia zwycięski pojedynek Claire Redfield z napastliwym zombie. Paradoksalnie jest to widok dość krwisty, ale jakże piękny dla fanów Resident Evil 2. Poraża ilość detali i skrupulatność artystów w odtworzeniu realistycznej sceny z gry. Zainteresowani powinni zarezerwować sporo miejsca na dioramę, bowiem jest niemałych rozmiarów: 60 x 60 x 55 cm i waży ponad 18 kg.

Niestety, cena jest bardzo adekwatna do dostępności towaru i poziomu wykonania. Koszt zamówienia to aż 1349 dolarów (ponad 5100 zł). A możemy wydać jeszcze więcej, bo choć figura wygląda na kompletną, to stanowi połowę całej dioramy. Do Claire możemy dołączyć fragment rzeźby z Leonem S. Kennedy’m, a to daje kolejne 5100 zł.

Zamówienia przedsprzedażowe już wystartowały, więc jeśli są wśród nas bogacze to zapraszam do sklepu.

Grzegorz Rosa