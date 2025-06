Remake Resident Evil 1 jednak się nie wydarzy? Capcom na rzekomo zupełnie inne plany

Choć spekulacje o nowym remake’u pierwszego Resident Evil wracają jak zombie z Raccoon City, najnowsze przecieki studzą emocje. Według dobrze poinformowanego insidera Dusk Golema, Capcom aktualnie nie pracuje nad odświeżeniem RE1. Zamiast tego, firma zamierza skupić się na dwóch innych tytułach z przeszłości: Resident Evil Zero oraz Resident Evil Code Veronica.

Resident Evil: Code Veronica lub Zero na pierwszy ogień

Decyzja Capcomu nie jest przypadkowa. Jak twierdzi Golem, aż cztery powody przemawiają za tym, że to właśnie te części otrzymają drugie życie. Po pierwsze, w zespole Capcom M-Two pracuje kilka osób, które brały udział w produkcji oryginalnego Resident Evil Zero, w tym jego reżyser i producent. To właśnie oni mają największy zapał, by przywrócić grze dawny blask.

Po drugie, kilka lat temu Capcom przeprowadził ankietę wśród fanów, pytając ich, które odsłony serii powinny dostać remake. Odpowiedź była jednoznaczna: Zero i Code Veronica zebrały najwięcej głosów. Dodatkowo Zero to znacznie mniejszy projekt niż chociażby RE5 czy RE6, co czyni go idealnym kandydatem na szybszą i prostszą realizację.

Według Golema Capcom nie porzucił całkiem pomysłu na remake RE1, ale firma czeka na odpowiedni moment. To ma być coś specjalnego, z właściwym zespołem, w idealnym okienku wydawniczym i być może z nazwiskami, które dodadzą projektowi prestiżu. Na razie jednak, remake oryginału musi poczekać.

Co ciekawe, w styczniu tego roku ten sam insider sugerował, że Capcom pracuje również nad filmową adaptacją Resident Evil Zero. To może wskazywać, że firma planuje większy powrót do tej konkretnej części. Nie tylko w formie gry, ale także filmu.

Źródło: TwistedVoxel