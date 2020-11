Red Dead Redemption Outlaws Collection. Zestaw ma zawierać ulepszona wersje jedynki i next-genową edycję RDR 2

Na Amazonie pojawiła się gra Red Dead Redemption Outlaws Collection. Jeśli to nie fake, to fanów westernów czeka wielka uczta.

Plotki sugerujące, że Red Dead Redemption wydany na PS3 i Xboksie 360 w roku 2010, otrzyma remake, najpewniej okazały się prawdziwe. Zdjęcia z Amazona sugerują, że ulepszona wersja pojawi się w sprzedaży zarówno na konsolach XIII i IX generacji. Place holder wskazuje, że sandbox miałaby trafić do sprzedaży, do końca 2021 roku.

Nie wiadomo na jakie rodzaju ulepszania graficzne moglibyśmy liczyć w przypadku RDR i kontynuacji. Można jednak zakładać, iż produkcje zostaną dostosowane do potencjału technologicznego nowych platform: PlayStation 5 oraz Xboksa Series X. Ilustracje udostępnione w sieci wskazują też na obecność edycji na: PS4 i Xboksa One. Póki co nie wiadomo o wypuszczeniu tytułu na komputery PC.

Czekamy na oficjalne wieści od firmy Rockstar Games. Chcielibyście znów wybrać się na dziki zachód?

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.