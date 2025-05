PS5 z abonamentem PS Plus na dwa lata? Nietypowy, ale bardzo drogi, zestaw

W skład zestawu wchodzi konsola PlayStation 5 z napędem, pad DualSense oraz dwuletni abonament PS Plus w wersji Premium – czyli tej najdroższej. Subskrypcja daje dostęp do gier w chmurze, katalogu klasyków, wersji próbnych i pełnych tytułów w ramach usługi. To pełen pakiet, który może być kuszący dla nowych użytkowników, chcących mieć od razu dostęp do rozbudowanej biblioteki gier i dodatkowych funkcji sieciowych.

PS5 z PS Plus Premium w komplecie

Cena zestawu to 679 funtów, czyli około 3400 zł w przeliczeniu na złotówki. To zdecydowanie więcej niż standardowy pakiet z samą konsolą. Jeśli wziąć pod uwagę, że 24 miesiące PS Plus Premium kosztują w sumie ponad 1200 zł, różnica zaczyna mieć sens. To jednak oferta celowana do konkretnych odbiorców. Czyli takich, którzy planują długoterminową subskrypcję i chcą wszystko załatwić przy jednym zakupie.

Na razie zestaw dostępny jest tylko w Wielkiej Brytanii. Nie ma żadnych informacji, czy trafi także na inne rynki – w tym do Polski. Sony nie ogłosiło oficjalnie tej wersji na swoich kanałach społecznościowych, ale jej obecność w sprzedaży potwierdza, że firma testuje nowe podejście do pakietów sprzętowych. I nie ma się co dziwić, skoro ostatnio korporacja podniosła ceny sprzętu i abonamentu.

Dla osób planujących zakup PS5 może to być wygodna opcja. Cena zestawu z pewnością ograniczy jego dostępność do bardziej zdecydowanych graczy. Jeśli jednak trafi do szerszej sprzedaży w Europie, może zainteresować tych, którzy od razu chcą wskoczyć w ekosystem PlayStation z pełnym pakietem usług.

Źródło: X