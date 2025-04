Darmowe ulepszenie do gry dostępnej w PS Plus najwyraźniej nadchodzi

Klasyczna gra dostępna w PS Plus Premium lub do zakupienia osobno War of the Monsters może niebawem dostać darmowe ulepszenie do lepszego wydania.

PS Plus otrzyma ulepszoną wersję klasycznej gry z PS2

​Sony najwyraźniej planuje ulepszyć klasyczną grę z PlayStation 2, War of the Monsters, poprzez udostępnienie jej nowej wersji na konsole PS5 i PS4. Według informacji z tajwańskiej agencji oceniającej gry wideo, szykuje się ulepszone wydanie gry. Raczej na pewno chodzi o oparcie gry na ulepszonej i unowocześnionej wersji emulatora. Posiadacze oryginalnej wersji na PS4 oraz subskrybenci PS Plus Premium prawdopodobnie otrzymają dostęp do tej aktualizacji bez dodatkowych opłat.

War of the Monsters has been rated for PS5 and PS4 in Taiwan.Since it's already available as a PS2 Classic for PS4, the rating likely means it's being updated to the newer PS2 emulator. — Gematsu (@gematsu.com) 2025-04-08T05:14:41.696Z

Gra War of the Monsters, pierwotnie wydana w 2003 roku, zdobyła uznanie za dynamiczną rozgrywkę i nawiązania do klasycznych filmów o potworach kaiju. Co więcej, istnieje duże prawdopodobieństwo, że War of the Monsters zostanie włączona do katalogu gier dostępnych w ramach subskrypcji PS Plus Premium. Oznaczałoby to, że abonenci tej usługi mogliby cieszyć się grą bez dodatkowych kosztów. Aktualnie tytuł ten jest dostępny w katalogu gier klasycznych oraz do zakupienia osobno. Najpewniej nowa wersja mogłaby zastąpić poprzednią.

Wprowadzenie ulepszonej wersji War of the Monsters wpisuje się w strategię Sony. Polega na odświeżaniu klasycznych tytułów dla nowej generacji konsol. To działanie nie tylko zaspokaja sentyment starszych graczy, ale także pozwala nowym użytkownikom odkryć kultowe lub mniej znane produkcje z przeszłości.

