PS Plus dzisiaj z niespodzianką. Sprawdzaj grę z Aloy

Jesteście fanami Horizon Zero Dawn oraz Horizon Forbidden West? Aloy pojawiła się również w grze z serii LEGO, którą możecie teraz sprawdzić w abonamencie PS Plus.

PS Plus Premium wzbogacił się o kolejną wersję próbną, którą jest może nie do końca doceniana gra LEGO Horizon Adventures. Posiadacze konsoli PS5 mogą zatem wbijać do PS Store i sprawdzać ten zeszłoroczny tytuł nawet go nie pobierając. Jeśli masz szybkie łącze internetowe, możesz skorzystać z opcji transmisji strumieniowej, którą gra posiada. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by zassać plik na dysk konsoli, tylko czy to się opłaca, skoro mamy tylko godzinę na granie? Zdecydujcie sami.

PS Plus w lutym 2025 z kolejnym trialem

Po dodanej niedawno do PS Plus Premium wersji próbnej shootera typu bullet hell, abonenci otrzymali teraz możliwość sprawdzenia LEGO Horizon Adventures. Możemy pobrać pełną wersje tytułu na PS5, ale czasu na rozgrywkę wiele nam nie dano. To tylko jedna godzina, po której gra zostanie zablokowana.

Niemniej jednak warto zainteresować się tym tytułem, jeśli średnie oceny (3,88/5) zniechęciły Was do kupna. W dużej mierze wynikają one ze zbyt dużych oczekiwań graczy. Każdy spodziewał się przecież czegoś szałowego na miarę Horizon Zero Dawn czy Horizon Forbidden West. A to po prostu kolejna udana gra z serii LEGO, trochę prześmiewcza, wypełniona akcją i cukierkową oprawą graficzną. I tak podejdźcie do tego tytułu, jako do kolejnej kalki LEGO, które otrzymujemy od wielu lat.

Zatem kto chętny, może na godzinkę dołączyć do łowczyni Aloy, która walczy o ocalenie Ziemi przed pradawnym cyfrowym demonem oraz bandą czcicieli Słońca. Link do pobrania triala znajdziecie poniżej:

LEGO Horizon Adventures [PS5] – graj przez godzinę w PS Plus Premium

Źródło: PS Store