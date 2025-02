Nowa gra do sprawdzenia w PS Plusie za darmo

W abonamencie PS Plus pojawiła się gra za darmo do sprawdzenia. Nowy trial dotyczy szerzej nieznanego tytułu Slime 3K: Rise Against Despot.

Czymże jest tajemnicze Slime 3K: Rise Against Despot? No cóż – o tym przekonacie się za chwilę. Teraz warto rozważyć kupno abonamentu PlayStation Plus tak, aby móc przetestować nie tylko tę grę, ale i zdobyć szereg innych korzyści wynikających z subskrypcji. Oznacza to comiesięczne gry w prezencie, zapisy w chmurze czy tryby multiplayer!

Nowy trial w PS Plus Premium

Wracając do tematu, w usłudze PS Plus Premium pojawił się właśnie nowy trial do sprawdzenia. Jest nim wspomniane Slime 3K: Rise Against Despot, czyli bardzo mocno staroszkolny shooter typu bullet hell, choć nie tylko dla największych fanów gatunku. Twórcy połączyli te mechaniki m.in. z budowaniem talii, mocnymi inspiracjami roguelike czy kilkoma innymi ciekawymi pomysłami.

Jeśli posiadacie subskrypcję PlayStation Plus Premium, tytuł ten możecie ograć zupełnie za darmo, choć tylko przez ograniczony czas. Jak na roguelike (które często otwierają się w pełni przed graczami dopiero po kilku godzinach rozgrywki) jest niestety dość krótko. Twórcy zaoferowali bowiem triala przez jedynie godzinę. Tyle więc macie czasu, aby sprawdzić grę i dowiedzieć się, czy warto w nią inwestować. W razie czego sam tytuł i tak drogi nie jest – kosztuje jedynie 22,50 zł bez promocji (14,62 zł w chwili pisania tego artykułu).

Źródło: PS Store