PS Plus w promocji. PlayStation robi nam prezent na Walentynki 2025

Już pod koniec stycznia informowaliśmy o zbliżającej się promocji na abonament PS Plus, która rozpocznie się na Walentynki 2025. Dzisiaj możemy skorzystać z rabatu, ale jak to zwykle bywa przy takich akcjach, nie każdy gracz może skorzystać z okazji. Obecni subskrybenci muszą obejść się smakiem, ponieważ rabat obowiązuje tylko dla osób, które nie mają aktywnego PS Plusa.

Promocja na abonament PS Plus. Jakie zniżki?

Promocją objęto roczne plany Extra oraz Premium. Ten pierwszy możemy kupić o 25 proc. taniej, a drugi 35 proc. taniej. Zatem za Extra zapłacimy 390 zł zamiast 520 zł, a za Premium 409,50 zł zamiast 630 zł. I teraz uważajcie, bo te ceny można sobie dodatkowo samemu obniżyć bez zbędnego kombinowania.

Kto skorzysta z tanich doładować PSN, zapłaci za 12 miesięcy abonamentu Extra około 333 zł, a za rok abonamentu Premium wyjdzie 377 zł, ale dodatkowo otrzymasz 40 zł do wydania na inne gry dostępne w PS Store. Te cztery dyszki są jak znalazł, by kupić nawet kilka gier AAA w promocji, która trwa w PS Store. Wybraliśmy dla Was aż 50 najlepszych ofert do 20 zł z trwającej wyprzedaży:

No dobra, to jak oszczędzić kasę przy kupnie PS Plus na Walentynki 2025? Wspomnieliśmy o tanich doładowaniach PSN, a te w dobrych cenach ma sprawdzony sklep Instant Gaming.

Chcę kupić PS Plus Extra lub Premium taniej. Co zrobić?

Zerknijcie najpierw na listę dostępnych tanich doładowań do PS Store:

Kto chce zapłacić za 12 miesięcy PS Plus Extra około 333 zł zamiast 390 zł, niech kupi dwie karty 200PLN. Po takiej transakcji zostanie Wam jeszcze 10 zł w portfelu do wydania na gry. Kto natomiast chce sięgnąć po roczny abonament Premium, może również kupić dwie karty 200PLN, ale wtedy musicie mieć 9,50 zł w portfelu, ponieważ kosztuje on 409,50 zł. Albo można kupić dwie karty 200PLN oraz jedną 50PLN. Wówczas zapłacimy za karty około 377 zł, co i tak wychodzi taniej. Po kupnie rocznego planu Premium zostanie nam w portfelu ponad 40 zł!

Pamiętajcie, że w abonamencie PS Plus Extra możemy znaleźć mnóstwo kapitalnych gier. Zerknijcie na nasze zestawienia polecanych tytułów:

Przypominamy również, że w tym miesiącu do PS Plus Extra i Premium trafią kolejne świetne tytuły. Oficjalna lista została już ujawniona i możecie na nią zerknąć przechodząc do tej wiadomości.

Źródło: PS Store