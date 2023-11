„PS Plus powinien zmieniać kolor”. Tak Sony może rozwiązać zamieszanie z grami w usłudze

Odkąd Sony rozbiło subskrypcję PS Plus na trzy progi, część graczy zmaga się z problemem dotyczącym tego, jakie gry… posiada w swojej bibliotece. Już tłumaczymy o co chodzi.

Przed podzieleniem usługi PS Plus na progi Essentaial, Extra i Premium, po dodaniu „rozdawanego” tytułu do biblioteki, problemu nie było. Po prostu gry odebrane z Plusa mieliśmy oznaczone symbolem „+”. Lecz sytuacja się skomplikowała. Mamy teraz trzy progi, a jeśli subskrybujesz jeden z wyższych i odbierasz gry, skąd masz wiedzieć, które trafiły do Twojej biblioteki z katalogu Essential, a które np. z Extra? Wszystkie nadal mają takie same oznaczenie, czyli znaczek „+”. Okazuje się, że dla niektórych graczy jest to bardzo niekomfortowe.

Na Reddit rozpoczęła się dyskusja zapoczątkowana takim oto wpisem (zachowana oryginalna pisownia):

Powinno być wyraźnie widoczne, czy gra w bibliotece była grą miesięczną [Essential], czy też dostępną w ofercie Extra. Jest to frustrujące, ponieważ wybieram inaczej, jeśli wiem, że gra znajduje się w katalogu Extra i może w końcu opuścić usługę, lub jeśli wiem, że mam „nieograniczony” czas na zagranie w tytuł, który wykupiłem na poziomie podstawowym. W mojej bibliotece każda gra ma po prostu symbol plusa. Reddit

Gracze proponują różne kolory PS Plus

Niektórzy radzą sobie z rozpoznawaniem gier z PS Plus w swojej bibliotece, korzystając z możliwości tworzenia katalogów, gdzie grupują tytuły Essential, Extra i Premium. Jednak jak ktoś słusznie zauważył, powinniśmy mieć możliwość rozpoznania tytułów z różnych progów usługi bez dodatkowego „kombinowania” i tracenia czasu.

Ciekawym pomysłem na rozwiązanie problemu jest prosta zmiana koloru symbolu „+” w zależności od tego, skąd pochodzi gra. Wówczas zaglądając do swojej biblioteki wiedziałbyś, że np. żółty symbol to gry Essential, pomarańczowy to gry Extra, a czerwony to produkcje Premium. Miałoby to jeszcze inną dodatkową zaletę. Taką, że wiedzielibyśmy, jaką licencję posiadają nasze gry w bibliotece. Nie raz przecież był problem z licencjami gier odbieranych z PlayStation Plus. Tytuły, które dostawaliśmy w Essential, a pojawiały się później w Extra, nadpisywały „podstawową” licencję. Tym samym blokowały dostęp do gier w najniższym progu usługi.

Dobrze by było, gdyby Sony usłyszało głos społeczności i zdecydowało się na rozróżnianie gier z PS Plus w bibliotece. Też jesteście za wprowadzeniem kolorowego znaczka PS+?