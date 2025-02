Posiadacze PS Plus wydają coraz więcej! Wielu graczy przechodzi na pakiet Premium

Jeżeli posiadacie aktywną subskrypcję PS Plus to całkiem prawdopodobne, że niedawno przeszliście na wyższy jej plan. W ofercie dla graczy są 3 opcje, a najnowszy raport potwierdza, że coraz więcej z nas decyduje się dopłacić np. do katalogu Premium. Okazuje się, że dodatkowe porcje gier i klasyki ze starszych konsol są wystarczająco kuszące.

Większe przychody z PS Plus. Premium kusi graczy

Najnowszy raport finansowy za trzeci kwartał roku fiskalnego 2024 odnotowuje, że firma poniosła zysk w wysokości 20% względem ubiegłego roku – w przypadku abonamentu PS Plus. Biorąc pod uwagę niekoniecznie wzrastającą liczbę subskrypcji, wzrost ten przypisuje się graczom, którzy zdecydowali się przejść na wyższy plan. Tych do wyboru są 3, a każdy ma kilka ciekawych rzeczy w ofercie. Najwięcej znajdziemy oczywiście w wariancie Premium. W nim, poza kilkoma grami co miesiąc i biblioteką tytułów, mamy także dodatkowe katalogi z klasykami czy grami do streamowania.

I wychodzi na to, że faktycznie coraz więcej osób decyduje się na poszerzenie swojej subskrypcji. Na pewno część graczy przeniosła się do pakietu Extra z Essential — po to, aby uzyskać dostęp do szerszej biblioteki gier na wzór tej z Game Pass.

Jaki wariant wy wybraliście i co skłoniło was do takiej decyzji?

Źródło: playstationlifestyle.net