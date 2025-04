Uwielbiana przez wszystkich fantastyczna gra zniknęła z PS Plus. Gracze się wkurzyli

Fallout: New Vegas zniknęło nie tylko z PS Plus, ale i z PS Store. Gracze są wkurzeni, bo nie mogą nagle kontynuować rozgrywki. Co się stało?

Fallout: New Vegas zniknęło z PS Plus i PS Store

Gracze korzystający z PS Plus Premium mogą być zaskoczeni — kultowe Fallout: New Vegas z PS3 zniknęło z katalogu gier dostępnych w ramach usługi oraz ze sklepu PlayStation Store. Stało się to w ciągu ostatnich 24 godzin. Na domiar złego Sony… milczy. Wielu użytkowników zgłasza, że nie mogą kontynuować swoich rozgrywek, ponieważ gra przestała być dostępna w usłudze.

Niektórzy gracze zauważyli problemy z działaniem gry przed jej usunięciem. Występowały trudności ze streamingiem i zapisywaniem stanu gry w chmurze. Warto jednak zaznaczyć, że inne tytuły od Bethesdy, jak Fallout 3, nadal są dostępne w usłudze. Sugeruje to, że nie jest to decyzja wydawcy. Więc o co może chodzić? Możliwe, że usunięcie gry jest wynikiem prac technicznych lub aktualizacji po stronie Sony.

W przeszłości zdarzało się, że gry znikały z katalogu PS Plus, by po pewnym czasie powrócić. Dlatego zaleca się cierpliwość i obserwowanie sytuacji, zanim podejmie się dalsze kroki. Sony nie podało jeszcze oficjalnego stanowiska w tej sprawie.

